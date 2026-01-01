Тотнъм и Кристъл Палас си стиснаха ръцете за крило в първия ден на новата година

Ръководствата на Кристъл Палас и Тотнъм са постигнали договорка за трансфера на Бренън Джонсън, съобщава авторитетният трансферен експерт Фабрицио Романо. Сделката ще бъде на стойност 33.5 милиона паунда, а самият футболисти също вече се е разбрал за личните си условия с “орлите”. Той ще премине първата част от медицинските прегледи още тази вечер, а най-вероятно утре ще бъдат оформени всички документи и сделката ще бъде обявена официално.

🚨🔴🔵 Brennan Johnson to Crystal Palace, here we go! Deal agreed also on player side with personal terms in place.



£33.5m transfer fee to Tottenham, first part of medical taking place right now.#CPFC finalise important signing for long term project. pic.twitter.com/hMylN2osYu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2026

“Шпорите” платиха 48 милиона паунда за услугите на Бренън Джонсън през лятото на 2021 година, но той така и не успя да се утвърди като основен футболист за тима. През тази година той е взел участие в 21 двубоя, а общо има 107 срещу с екипа на Тотнъм, в които е записал 27 гола и 18 асистенции.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages