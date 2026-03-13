Нападател на Челси е в радара на Барселона

Португалският нападател на Челси Педро Нето е сред вариантите за подсилване на атаката на Барселона, пише “Мундо Депортиво”. Негов агент е Жорже Мендеш, който има отлични връзки с испанския гранд. И все пак за за момента интересът не надхвърля обикновено наблюдение, уточнява изданиетo.

26-годишният Нето е попаднал в списъка на “блауграна” с възможни попълнения в случай, че клубът реши да подсили допълнително атакуващите си позиции по фланговете. Предимството на състезателя е, че може да играе и по двете крила, което му придава важна универсалност.

Челси купи Нето от Уулвърхамптън срещу 60 млн. евро през лятото на 2024 г. До момента през сезона той има 10 гола и 6 асистенции в 42 срещи на “сините”.

По принцип спортно-техническият щаб на Барса планира привличането на централен нападател, централен защитник и крило.

На последната позиция клубът разполага с двама безспорни титуляри в лицето на Ламин Ямал и Рафиня, но техните заместници не са напълно утвърдени играчи в отбора. Маркъс Рашфорд е под наем и прави добър сезон по отношение на статистиката. Той може да бъде откупен от Манчестър Юнайтед за 30 милиона евро, а условията по заплатата му са договорени още от лятото.

На другия фланг е Рууни Бардагджи – млад талант, който имаше някои добри изяви, но предвид младостта си, все още има дълъг път пред себе си. В този контекст фигурата на Нето е харесвана.