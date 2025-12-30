Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Тотнъм прие оферта за 35 млн. паунда от Кристъл Палас

Тотнъм прие оферта за 35 млн. паунда от Кристъл Палас

  • 30 дек 2025 | 14:48
  • 1523
  • 0
Тотнъм прие оферта за 35 млн. паунда от Кристъл Палас

Тотнъм и Кристъл Палас са постигнали споразумение за трансфера на Бренън Джонсън при “орлите”, съобщи “Скай Спортс”. Става дума за 35 млн. паунда. Самият футболист обаче все още не е взел решение, като интерес към него има още от страна на Борнемут и Евертън.

Джонсън пристигна при “шпорите” преди три години от Нотингам Форест срещу 48 млн. паунда.

През този сезон той е взел участие в 21 срещи на Тотнъм, като има 4 гола. Последният мач от тях беше преди два дни точно срещу Палас - при успеха с 1:0, като тогава Джонсън влезе като резерва в края. Общо през целия му период в Тотнъм досега фланговият футболист е записал 107 двубоя с 27 попадения и 18 асистенции в тях.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Серхио Рамос може да пристигне в Разград през януари

Серхио Рамос може да пристигне в Разград през януари

  • 30 дек 2025 | 13:47
  • 3054
  • 0
Според селекционера на Египет ше е полезно Купата на африканските нации да се провежда на две години

Според селекционера на Египет ше е полезно Купата на африканските нации да се провежда на две години

  • 30 дек 2025 | 13:34
  • 1252
  • 0
Ливърпул реши кардинално един от най-големите си проблеми

Ливърпул реши кардинално един от най-големите си проблеми

  • 30 дек 2025 | 13:29
  • 7730
  • 3
Японска легенда с нов клуб на 58 години

Японска легенда с нов клуб на 58 години

  • 30 дек 2025 | 12:30
  • 1360
  • 0
Унай Емери: Мечтата ми е да спечеля Шампионската лига

Унай Емери: Мечтата ми е да спечеля Шампионската лига

  • 30 дек 2025 | 11:54
  • 1681
  • 0
Дзола за титлата в Италия: Най-силният отбор е Интер, но аз съм романтик и ще кажа Наполи

Дзола за титлата в Италия: Най-силният отбор е Интер, но аз съм романтик и ще кажа Наполи

  • 30 дек 2025 | 11:15
  • 1509
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Алекс Николов е номер 2 в света!

Алекс Николов е номер 2 в света!

  • 30 дек 2025 | 13:50
  • 11764
  • 9
Венци: Повече няма да позволя да ми се качват на главата! Лудогорец няма да си остави каруцата в калта

Венци: Повече няма да позволя да ми се качват на главата! Лудогорец няма да си остави каруцата в калта

  • 30 дек 2025 | 11:55
  • 20865
  • 29
Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

  • 30 дек 2025 | 11:13
  • 18243
  • 4
Гочето: Левски има всички основания за титлата! Янев е армеец в кръвта си, ЦСКА ще има водеща роля

Гочето: Левски има всички основания за титлата! Янев е армеец в кръвта си, ЦСКА ще има водеща роля

  • 30 дек 2025 | 11:32
  • 7763
  • 12
Не беше скучна година

Не беше скучна година

  • 30 дек 2025 | 10:41
  • 6194
  • 6
Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

  • 30 дек 2025 | 09:14
  • 24732
  • 22