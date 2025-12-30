Тотнъм прие оферта за 35 млн. паунда от Кристъл Палас

Тотнъм и Кристъл Палас са постигнали споразумение за трансфера на Бренън Джонсън при “орлите”, съобщи “Скай Спортс”. Става дума за 35 млн. паунда. Самият футболист обаче все още не е взел решение, като интерес към него има още от страна на Борнемут и Евертън.

Джонсън пристигна при “шпорите” преди три години от Нотингам Форест срещу 48 млн. паунда.

През този сезон той е взел участие в 21 срещи на Тотнъм, като има 4 гола. Последният мач от тях беше преди два дни точно срещу Палас - при успеха с 1:0, като тогава Джонсън влезе като резерва в края. Общо през целия му период в Тотнъм досега фланговият футболист е записал 107 двубоя с 27 попадения и 18 асистенции в тях.