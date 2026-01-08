Хаосът в Тотнъм продължава, капитанът скочи на клубното ръководство с пост в социалните мрежи

Напрежението в Тотнъм продължава да расте с пълна сила. “Шпорите” са на незавидното 14-о място в Премиър лийг, като снощи отстъпиха драматично с 2:3 на Борнемут. Мениджърът на Спърс Томас Франк си навлече гнева на привържениците на собствения си тим, след като бе заснет да пие чаша с емблемата на вечния съперник Арсенал.

За капак на всичко капитанът на Тотнъм Кристиан Ромеро написа гневен пост в Instagram, в който директно отправя обвинения към ръководството на клуба.

“Извиняваме се на всички фенове, които ни следват навсякъде, които винаги са били до нас и ще продължат да бъдат. Ние носим отговорност, няма съмнение в това. Аз съм първият.

Но ще продължим да се справяме с положението и да се опитваме да обърнем ситуацията, за нас самите и за клуба”, започва аржентинецът, след което директно пише за недоволството си от клубното ръководство:

“Във времена като тези, трябва други хора да излязат да говорят, но не го правят - както се случва от няколко години. Те се показват само когато нещата вървят добре, за да кажат няколко лъжи.

Ще останем тук, ще работим, ще се държим заедно и ще дадем всичко от себе си, за да променим нещата. Особено в моменти като този, да мълчим, да работим по-усилено и да вървим напред заедно е част от футбола”, завършва Ромеро.

Впоследствие по-наблюдателните фенове в социалните мрежи забелязаха, че аржентинецът е изтрил частта, в която говори за “лъжи”.

Снимки: Imago