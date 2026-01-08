Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Хаосът в Тотнъм продължава, капитанът скочи на клубното ръководство с пост в социалните мрежи

Хаосът в Тотнъм продължава, капитанът скочи на клубното ръководство с пост в социалните мрежи

  • 8 яну 2026 | 12:30
  • 1582
  • 0

Напрежението в Тотнъм продължава да расте с пълна сила. “Шпорите” са на незавидното 14-о място в Премиър лийг, като снощи отстъпиха драматично с 2:3 на Борнемут. Мениджърът на Спърс Томас Франк си навлече гнева на привържениците на собствения си тим, след като бе заснет да пие чаша с емблемата на вечния съперник Арсенал.

Семеньо шокира Тотнъм в добавеното време и донесе успеха на Борнемут
Семеньо шокира Тотнъм в добавеното време и донесе успеха на Борнемут

За капак на всичко капитанът на Тотнъм Кристиан Ромеро написа гневен пост в Instagram, в който директно отправя обвинения към ръководството на клуба.

Извиняваме се на всички фенове, които ни следват навсякъде, които винаги са били до нас и ще продължат да бъдат. Ние носим отговорност, няма съмнение в това. Аз съм първият.

Но ще продължим да се справяме с положението и да се опитваме да обърнем ситуацията, за нас самите и за клуба”, започва аржентинецът, след което директно пише за недоволството си от клубното ръководство:

Във времена като тези, трябва други хора да излязат да говорят, но не го правят - както се случва от няколко години. Те се показват само когато нещата вървят добре, за да кажат няколко лъжи.

Ще останем тук, ще работим, ще се държим заедно и ще дадем всичко от себе си, за да променим нещата. Особено в моменти като този, да мълчим, да работим по-усилено и да вървим напред заедно е част от футбола”, завършва Ромеро.

Впоследствие по-наблюдателните фенове в социалните мрежи забелязаха, че аржентинецът е изтрил частта, в която говори за “лъжи”.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Голямото мадридско дерби ще излъчи втория финалист за Суперкупата на Испания

Голямото мадридско дерби ще излъчи втория финалист за Суперкупата на Испания

  • 8 яну 2026 | 08:00
  • 5305
  • 8
Може ли Ливърпул отново да препъне устремения към титлата Арсенал?

Може ли Ливърпул отново да препъне устремения към титлата Арсенал?

  • 8 яну 2026 | 07:40
  • 5025
  • 5
ПСЖ и Марсилия излизат в спор за трофей

ПСЖ и Марсилия излизат в спор за трофей

  • 8 яну 2026 | 07:20
  • 2444
  • 0
Тиаго Силва: В Порто съм у дома си

Тиаго Силва: В Порто съм у дома си

  • 8 яну 2026 | 07:09
  • 1994
  • 0
Милан няма право на грешка срещу Дженоа

Милан няма право на грешка срещу Дженоа

  • 8 яну 2026 | 07:00
  • 3964
  • 0
Панатинайкос подписва с аржентински талант

Панатинайкос подписва с аржентински талант

  • 8 яну 2026 | 06:55
  • 2280
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

  • 8 яну 2026 | 12:27
  • 14867
  • 58
ЦСКА и Лудогорец набелязаха един и същи централен нападател

ЦСКА и Лудогорец набелязаха един и същи централен нападател

  • 8 яну 2026 | 11:32
  • 8381
  • 11
Страхотен Левски удари Фридрихсхафен, но загуби "златния" гейм

Страхотен Левски удари Фридрихсхафен, но загуби "златния" гейм

  • 7 яну 2026 | 23:40
  • 20308
  • 18
Спартак (Варна) изчисти задълженията си и съвсем скоро ще може да привлича нови играчи

Спартак (Варна) изчисти задълженията си и съвсем скоро ще може да привлича нови играчи

  • 8 яну 2026 | 12:37
  • 660
  • 0
Може ли Ливърпул отново да препъне устремения към титлата Арсенал?

Може ли Ливърпул отново да препъне устремения към титлата Арсенал?

  • 8 яну 2026 | 07:40
  • 5025
  • 5
Голямото мадридско дерби ще излъчи втория финалист за Суперкупата на Испания

Голямото мадридско дерби ще излъчи втория финалист за Суперкупата на Испания

  • 8 яну 2026 | 08:00
  • 5305
  • 8