  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Томас Франк направи нещо, което феновете на Тотнъм няма да му простят

Томас Франк направи нещо, което феновете на Тотнъм няма да му простят

  • 8 яну 2026 | 01:58
  • 1131
  • 1

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк намери още един начин да настрои срещу себе си феновете на "шпорите", които и без това го недолюбват заради слабите резултати и непривлекателния стил на игра. Преди мача срещу Борнемут, загубен с 2:3, той беше забелязан да пие кафе от чаша с ембелмата на Арсенал.

„Със сигурност не съм я видял. Ясно е, че не печелим всеки мач, така че от моя страна би било многонапълно глупаво да взема чаша с логото на Арсенал. Нима някой наистина мисли, че съм го направил нарочно? Това се случи с всички членове на щаба“, заяви Франк.

Арсенал е бил в същата съблекалня в предишния кръг. Напълно нормално е някой да е взел чаша и да ми е дал еспресо, което пия преди всеки мач", обясни датчанинът.

„Смятам, че е доста тъжно, че във футболния свят се налага да ми задавате подобни въпроси. Ако се тревожим за това, че съм взел чаша с логото на друг клуб, определено не се движим в правилната посока. Никога не бих направил такова нещо умишлено, би било крайно глупаво“, добави Томас Франк, който рискува съвсем скоро да загуби поста си.

Семеньо шокира Тотнъм в добавеното време и донесе успеха на Борнемут
"Загуби като тази са много болезнени. Започнахме добре срещу много силен съперник, но се пропукахме при статични положения. Трябваше да сме по-внимателни. През второто полувреме показахме дух и желание да стигнем до победата. Доминирахме, но в крайна сметка противникът вкара трети гол", анализира наставникът на "шпорите".

"Въпреки загубата, трябва да извлечем позитивите, защото играхме наистина добре", каза още Томас Франк.

Снимки: Gettyimages

