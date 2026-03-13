Реал Мадрид трябва отново да бъде велик отбор, амбициран е Арбелоа

Реал Мадрид върна усмивките на своите фенове след забележително представяне срещу Манчестър Сити в Шампионската лига - 3:0. Това прави тима фаворит за продължаване към четвъртфиналите, но преди реванша предстои още един мач на “Бернабеу” - срещу Елче. Срещата от Ла Лига е в събота вечер от 22:00 часа. Съперникът изглежда скромен, но по-рано през сезона удържа 2:2 на своя терен в първия мач помежду им. Ето какво заяви наставникът Алваро Арбелоа по редица въпроси на срещата си с медиите:

За сблъсъка с Елче

Подхождаме към този двубой с нагласата, че играем за титлата. Това е изключително важна среща на нашия стадион и искаме атмосферата да бъде много подобна на тази в сряда. Съперникът играе много добре – по-добре, отколкото показват точките му. В първата среща ни затрудни и сме готови да положим допълнително усилие, знаейки колко труден е противникът. В главата ни е само победата срещу Елче.

За настроението сред футболистите

Ние сме Реал Мадрид и това тук са специални футболист, направени от различна материя. Трябва отново да бъдем велик отбор. Имам играчи, които са вдигнали ръка и са готови да положат усилие – ангажирани и наясно, че това е важен двубой. Ще излезем с възможно най-добрия състав, за да победим. Играчите трябва да се прибират вкъщи изтощени след всеки двубой, да се възстановят и да мислят за следващия. На всеки три дни трябва да дават най-доброто от себе си и да са готови да тичат и да се борят, както го направиха в сряда.

За състоянието на Мбапе

Той се чувства все по-добре с всеки изминал ден и се възстановява според плана, който направихме, когато решихме да му направим изследвания. Килиан с чувства много добре. Утре няма да бъде на разположение, но се надяваме да е готов за гостуването в Манчестър.

Кой е по-добър измежду Касийяс и Куртоа?

Играл съм с някои от най-добрите вратари в света и те са били смятани за едни от най-великите в историята. Но това, което съм виждал да прави Куртоа, не съм го виждал от никого друг. Убеден съм, че говорим за най-добрия вратар в историята на Реал Мадрид

За победата над Ман Сити и сравнението с Гуардиола

Не се впечатлявам от ласкателства. Следващата грешка, която надявам се никога да не дойде, отново ще бъде разглеждана под лупа. Това е нормално – не е заради мен, а защото съм на този пост. Хора, които са били тук и са печелили много Шампионски лиги… през целия си престой в Реал Мадрид са отнасяли много критики. Това идва с този пост и не се притеснявам особено. Трябва да извлека максимума от всички мои играчи.

За повече тичане в Шампионската лига

Данните, които имам, не ми показват това – че тичаме много повече разстояние… Разликата е малко повече в интензитета и спринтовете. Това са впечатляващи физически данни, но футболът не се обяснява само физически. За да спечелиш двубой, не е нужно само да тичаш. Ние сме отбор, който общо тича по-малко разстояние… но в интензитет тичаме много повече от противниците. Не се тревожа прекалено за този показател. Това е Реал Мадрид, това е нашето ДНК.

За “смяната на чипа“ – толкова ли е трудно

Много е трудно, никак не е лесно. Трябва да постигнеш такава самоизискваща се нагласа и мотивация, каквато имаше в предишния двубой. Това се случва във всеки отбор, включително и в Елче, който ще дойде на „Бернабеу“ с повече мотивация. Затова е толкова трудно да си играч на Реал Мадрид – трябва да излезеш и да дадеш максимума. Няма оправдание да не направим страхотен двубой.

За Тиаго Питарч и другите юноши в първия отбор

Момчетата трябва да продължат да работят с усърдие. На тях им се обръща голямо внимание, но те трябва да продължават да се стараят, а минутите, които получават, трябва да си ги заслужат на терена. Не бива да губят манталитета и старанието, които ги доведоха тук. Тиаго показва добра версия на себе си и остава тук. Утре може да видите и някой друг от тях в игра.

За юношата Мануел Анхел, който влезе срещу Сити

За мен размерът, който има значение, е този на сърцето му, а то е огромно. Имам голям късмет да съм играл с прекрасни хора и топ играчи, които не надхвърляха 1,60 м. Те бяха страхотни играчи и трябва да си такъв. Мануел няма проблем да бъде играч от елита, той е един от любимците ми.“