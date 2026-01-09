От Тотнъм поставиха цена на искам от Рома и Фиорентина

Желаната цена от Тотнъм за румънския защитник Раду Драгушин, към когото има интерес от Рома и Фиорентина, е 15 милиона евро, информира италианският вестник Corriere dello Sport. Английският клуб е съгласен да обсъди потенциална раздяла с Драгушин през януарския трансферен прозорец, но оценява бившата звезда на Дженоа именно на 15 милиона.

От Рома са започнали официални преговори за привличането на 23-годишния футболист, който наскоро се възстанови от контузия на коляното. Фиорентина също се интересува от Раду Драгушин, а ръководството на Тотнъм се надява да продаде румънеца с постоянен договор, а не под наем с опция за закупуване, което е предпочитаната формула и на двата италиански клуба.

Рома иска и Раду Драгушин

Снимки: Gettyimages