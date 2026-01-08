Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Томас Франк разкри неприятна новина и заяви: Ромеро направи грешка

Томас Франк разкри неприятна новина и заяви: Ромеро направи грешка

  • 8 яну 2026 | 17:09
  • 1926
  • 0

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк трябваш да даде трудна пресконференция, след като покрай вчерашната загуба от Борнемут излязоха куп деликатни теми. Самият датчанин си навлече гнева на привържениците на собствения си тим, след като бе заснет да пие от чаша с емблемата на вечния съперник Арсенал. Още след мача той обясни, че изобщо не е забелязал каква е чашата. След това пък капитанът на Тотнъм Кристиан Ромеро написа гневен пост в Instagram, в който директно отправи обвинения към ръководството на клуба.

Хаосът в Тотнъм продължава, капитанът скочи на клубното ръководство с пост в социалните мрежи
Хаосът в Тотнъм продължава, капитанът скочи на клубното ръководство с пост в социалните мрежи

Франк започна пресконференцията си с неприятната новина, че Мохамед Кудус ще бъде аут до паузата за националните отбори през март.

"Лукас Бергвал ще бъде прегледан днес. Ще знаем повече за него по-късно. Същото е и с Родриго Бентанкур. Родри има контузия на подколянното сухожилие - изглежда по-сериозна, за съжаление. Не знаем точната дата. Това ще разберем по-късно. Мохамед Кудус, за съжаление, има по-сериозна травма на сухожилието на квадрицепса. Това е контузия, при която очакваме да се завърне след паузата си за националните отбори през март.

Знаем, че при Деян Кулушевски става дума за сложна травма. Ако има човек, който може да ускори възстановяването, това е Деян, който е топ професионалист и има отличен манталитет. Най-важното е да се премахне болката в коляното. Преди 10 дни му сложиха инжекция. Ще разберем след 3-4 седмици дали се е оправило. И когато се оправи, се надяваме, че ще е на тревата и оттам нататък ще видим какво ще се случи.

Соланке и Удоджи тренират. И двамата се доближават".

След това Франк коментира и публикацията на Ромеро.

"Мисля, че след като Кути стана капитан, той направи много неща както трябва. Казах, когато го назначих за капитан, че е опитен играч, преживял е доста неща. Той обаче все още е млад лидер. Доволен съм от много неща, които направи на терена, а и извън него.

Всъщност бях доволен от представянето му снощи. Той беше истински капитан в много отношения през целия мач. На полувремето говори при резултат 2:1 - да запазим вярата и добрите неща. Когато си млад лидер, понякога правиш грешки. Разбира се, добре е да се запазят вътре в клуба. Йохан и аз проведохме добър разговор с него тази сутрин за всичко, но ще запазим това вътре в клуба", заяви Франк на днешната си пресконференция.

Томас Франк направи нещо, което феновете на Тотнъм няма да му простят
Томас Франк направи нещо, което феновете на Тотнъм няма да му простят
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Бруталното представяне на Барселона от снощи в цифри

Бруталното представяне на Барселона от снощи в цифри

  • 8 яну 2026 | 13:17
  • 13652
  • 13
Хаосът в Тотнъм продължава, капитанът скочи на клубното ръководство с пост в социалните мрежи

Хаосът в Тотнъм продължава, капитанът скочи на клубното ръководство с пост в социалните мрежи

  • 8 яну 2026 | 12:30
  • 13798
  • 2
Нов проблем в защита за Реал в навечерието на мадридското дерби

Нов проблем в защита за Реал в навечерието на мадридското дерби

  • 8 яну 2026 | 12:05
  • 4280
  • 3
Гари Невил сравни случващото се в Манчестър Юнайтед с популярен филм

Гари Невил сравни случващото се в Манчестър Юнайтед с популярен филм

  • 8 яну 2026 | 11:33
  • 12668
  • 5
Мениджърът на Брентфорд за Игор Тиаго: Той е сензационен, изпревари всички очаквания

Мениджърът на Брентфорд за Игор Тиаго: Той е сензационен, изпревари всички очаквания

  • 8 яну 2026 | 10:28
  • 7118
  • 13
Луис Енрике преди финала с Марсилия: Ще трябва да контролираме добре емоциите си

Луис Енрике преди финала с Марсилия: Ще трябва да контролираме добре емоциите си

  • 8 яну 2026 | 10:00
  • 2176
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец представи първото си ново попълнение

Лудогорец представи първото си ново попълнение

  • 8 яну 2026 | 17:01
  • 6269
  • 3
Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

  • 8 яну 2026 | 14:14
  • 25812
  • 82
ЦСКА 1948 взима голова машина, таранът е преминал и през ПСЖ

ЦСКА 1948 взима голова машина, таранът е преминал и през ПСЖ

  • 8 яну 2026 | 16:22
  • 12252
  • 9
Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

  • 8 яну 2026 | 12:27
  • 29996
  • 114
Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

  • 8 яну 2026 | 16:13
  • 13076
  • 7
Официално: Спартак (Варна) привлече Димо Кръстев от Фиорентина

Официално: Спартак (Варна) привлече Димо Кръстев от Фиорентина

  • 8 яну 2026 | 14:53
  • 7459
  • 10