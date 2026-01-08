Томас Франк разкри неприятна новина и заяви: Ромеро направи грешка

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк трябваш да даде трудна пресконференция, след като покрай вчерашната загуба от Борнемут излязоха куп деликатни теми. Самият датчанин си навлече гнева на привържениците на собствения си тим, след като бе заснет да пие от чаша с емблемата на вечния съперник Арсенал. Още след мача той обясни, че изобщо не е забелязал каква е чашата. След това пък капитанът на Тотнъм Кристиан Ромеро написа гневен пост в Instagram, в който директно отправи обвинения към ръководството на клуба.

Франк започна пресконференцията си с неприятната новина, че Мохамед Кудус ще бъде аут до паузата за националните отбори през март.

"Лукас Бергвал ще бъде прегледан днес. Ще знаем повече за него по-късно. Същото е и с Родриго Бентанкур. Родри има контузия на подколянното сухожилие - изглежда по-сериозна, за съжаление. Не знаем точната дата. Това ще разберем по-късно. Мохамед Кудус, за съжаление, има по-сериозна травма на сухожилието на квадрицепса. Това е контузия, при която очакваме да се завърне след паузата си за националните отбори през март.

Знаем, че при Деян Кулушевски става дума за сложна травма. Ако има човек, който може да ускори възстановяването, това е Деян, който е топ професионалист и има отличен манталитет. Най-важното е да се премахне болката в коляното. Преди 10 дни му сложиха инжекция. Ще разберем след 3-4 седмици дали се е оправило. И когато се оправи, се надяваме, че ще е на тревата и оттам нататък ще видим какво ще се случи.

Соланке и Удоджи тренират. И двамата се доближават".

След това Франк коментира и публикацията на Ромеро.

"Мисля, че след като Кути стана капитан, той направи много неща както трябва. Казах, когато го назначих за капитан, че е опитен играч, преживял е доста неща. Той обаче все още е млад лидер. Доволен съм от много неща, които направи на терена, а и извън него.

Всъщност бях доволен от представянето му снощи. Той беше истински капитан в много отношения през целия мач. На полувремето говори при резултат 2:1 - да запазим вярата и добрите неща. Когато си млад лидер, понякога правиш грешки. Разбира се, добре е да се запазят вътре в клуба. Йохан и аз проведохме добър разговор с него тази сутрин за всичко, но ще запазим това вътре в клуба", заяви Франк на днешната си пресконференция.

Снимки: Imago