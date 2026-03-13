Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Реномиран журналист твърди, че Ливърпул не сваля подкрепата от Слот

Реномиран журналист твърди, че Ливърпул не сваля подкрепата от Слот

  • 13 март 2026 | 05:56
  • 577
  • 0
Реномиран журналист твърди, че Ливърпул не сваля подкрепата от Слот

Бордът на Ливърпул напълно подкрепя старши треньора Арне Слот. Шефовете на „червените“ са твърдо убедени, че нидерландецът е способен да промени клуба, твърди Дейвид Орнщайн от The Athletic.

Според източника в клуба смятат, че в момента на пазара няма мениджър, който да отговаря по-добре на изискванията им от Слот. Подчертава се, че 47-годишният специалист също е добре разположен по отношение на работата си с мърсисайдци.

Слот е начело на Ливърпул от лятото на 2024 г. и още в първия си сезон спечели титлата в Премиър лийг, която бе първа от 2020 г. насам, както и едва втора през последни 35 години.

