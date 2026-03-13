Заради страха от изпадане: Тотнъм удължи крайния срок за сезонните билети на феновете си

Тотнъм отложи крайния срок за подновяване на сезонните си билети от феновете поради заплахата от изпадане от Висшата лига, пише "Тhe Athletic". „Шпорите“ са само на една точка над последните три тима, но и нямат победа в последните си 11 мача от първенството, докато мениджърът Игор Тудор вече е изложен на сериозен риск от уволнение след четирите си поредни загуби начело на отбора.

Tottenham Hotspur have extended the window for supporters to renew their season tickets for the 2026-27 campaign until June 7, due to the increasing threat of relegation to the Championship.



“We recognise the seriousness of the current league position of our men’s team and,… pic.twitter.com/e6cSuLyhBP — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 12, 2026

В съобщение до привържениците клубът обяви, че периодът за подновяване на сезонните билети ще продължи до 7 юни, като първоначално беше планирано да приключи два дни след края на сезон 2025-26 на 26 май.

„Осъзнаваме сериозността на текущото положение на мъжкия ни отбор в лигата и след дискусии с нашия Консултативен съвет на феновете и Тръста на привържениците на Тотнъм Хотспър, можем да потвърдим, че прозорецът за подновяване за сезон 2026-27 ще остане отворен за удължен период до неделя, 7 юни, за да се гарантира, че феновете имат пълна яснота за следващия сезон, преди да подновят картите си. Всички в клуба остават абсолютно непоколебими в колективния си ангажимент да подобрим позицията си във Висшата лига и да завършим текущия сезон възможно най-силно“, се казва в съобщението.

Шон Дайч може да замени Тудор при загуба на Тотнъм от Ливърпул

Междувременно бившият национал на Англия Гари Невил нарече краткия мандат на Тудор „автомобилна катастрофа“, на която трябва да се сложи край. Позицията на хърватина беше значително отслабена от загубата срещу Атлетико Мадрид, където Тудор избра резервния вратар Антонин Кински, само за да го замени в 17-ата минута след двете му грешки, довели до 0:3 за съперника. Тимът отстъпи с 2:5, почти слагайки край на шансовете си за четвъртфиналите, а в интервю за подкаста Stick to Football на The Overlap Невил каза и за отношението към Кински: „Мисля, че беше брутално. Мисля, че цялата история от последните няколко седмици и цялата работа е просто автомобилна катастрофа, пълна бъркотия.“

Тудор беше назначен само преди четири седмици след уволнението на Томас Франк, но Невил смята, че Тотнъм трябва да действа отново незабавно. „Ако ще правите още една промяна, за мен това трябва да е днес или утре, защото ще чакате“, добави той. Бившият нападател на Тотнъм Роби Кийн, който в момента е начело на унгарския Ференцварош, беше посочен като евентуален заместник, заедно със Шон Дайч.

Снимки: Imago