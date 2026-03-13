Мениджърът на Нотингам се ядоса на прекомерната радост на съперника

Португалският мениджър на Нотингам Форест Витор Перейра се учудва, че футболистите на Мидтиланд са се радвали така вчера, все едно са отстранили отбора му, а всъщност са спечелили единствено първия мач, и то само с 1:0, макар и като гости. Втората осминафинална среща от Лига Европа ще се играе на 19 март на стадиона в датския град Хернинг.

Срещата в големи моменти беше позиционна и без острота в атака, а макар и да владееха топката повече, домакините от Нотингам така и не успяха да създадат серия от опасни положения. Все пак вратарят на датчаните Елиас Рафн Олафсон отби удари на Омари Хътчинсън и два пъти на Елиът Андерсън. И докато играчите на Перейра нямаха нужната острота в предни позиции, то кореецът Гуе-Сюнг Чо с глава вкара след центриране на Осман Диао в една от малкото ситуации пред Матс Зелс.

След мача отборът на Мидтиланд отиде да се радва с феновете си в продължение на няколко минути, преди празненствата да продължат в съблекалнята със силна музика. Мидтиланд е непобеден във всички състезания у дома, но Перейра предупреди, че битката не е свършила и смята, че датският отбор празнува твърде рано.

„В крайна сметка те създадоха две положения и вкараха един гол. На полувремето сме, Мидтиланд празнуват прекалено рано и прекалено много. Все едно са завършили мача днес, но той не е приключил“, каза след срещата леко раздразнен мениджърът на клуба.

„Сега е време да се възстановим физически и психически, защото това ще бъде ново предизвикателство за нас, а след това ще видим какво ще направим във втория двубой. Не мога да кажа на моите играчи, че не направиха всичко, за да спечелят мача, защото те го направиха. Те опитаха всичко, за да вкарат. Ние опитахме 22 удара към вратата“, каза още той по своята гледна точка, цитиран от БТА.

„Разбира се, че съм разочарован. Като имам предвид къде стигнахме в турнира Лига Европа, и равенството нямаше да ми хареса. Но да загубим, това наистина е жестоко. Жесток ден, труден за приемане ден. Но е най-важното сега да запазим духа, да се възстановим ментално и да минем към следващите ни срещи“, продължи специалистът.

А докато Форест имаха най-добрия си период от мача, проливен дъжд започна да се излива след почивката, което направи игрището наистина тежко на места, като видимо се вдигаше вода от терена при тичането на футболистите или при тупкането на топката. Перейра признава, че времето е повлияло на отбора му, докато бяха в добър период: “С този дъжд не е лесно да се създават положения. В най-добрия ни момент от мача, когато създавахме положения, започна да вали много и теренът беше тежък и труден за игра след дъжда. Но животът и футболът не искат оплакване, а да се гледа какво ще бъде утре“.