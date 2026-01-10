Популярни
  10 яну 2026
Зиркзее продължава да настоява за трансфер в Рома

Нидерландският национал Джошуа Зиркзее държи на желанието си да се присъедини към италианския Рома през януарския трансферен прозорец и настоява да напусне Манчестър Юнайтед, въпреки уволнението на мениджъра Рубен Аморим, пише вестник "Gazzetta dello Sport".

Рома също няма намерение да се откаже от 24-годишния нападател, а футболистът вече е информирал "червените дяволи", че приоритет за него е завръщане в Италия.

Италианският клуб е готов да вземе Зиркзее за 38 милиона евро с договор под наем и опция за задължително закупуване, обвързано с класирането за Шампионската лига.

Офертата към бившата звезда на Болоня е за заплата от 3.5 милиона евро на година до 2030-а.

Снимки: Gettyimages

