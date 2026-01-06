Бруно Фернандеш благодари на Аморим след раздялата

Бруно Фернандеш, португалският национал и капитан на Манчестър Юнайтед, реагира на напускането на Рубен Аморим от треньорския пост на „червените дяволи“.

Полузащитникът на Манчестър Юнайтед използва социалните мрежи, за да благодари на Аморим. „Благодаря, Мистър! Желая всичко най-добро на Вас и на Вашия треньорски щаб“, гласи съобщението на плеймейкъра, публикувано в социалната мрежа Instagram.

Според платформата Transfermarkt, Бруно Фернандеш е играчът с най-много мачове (58), най-много минути (5145), най-много голове (20) и най-много асистенции (19) под ръководството на Рубен Аморим в Манчестър Юнайтед.