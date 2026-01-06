Популярни
  Sportal.bg
  Манчестър Юнайтед
  3. Бруно Фернандеш благодари на Аморим след раздялата

Бруно Фернандеш благодари на Аморим след раздялата

  • 6 яну 2026 | 04:59
  • 121
  • 0

Бруно Фернандеш, португалският национал и капитан на Манчестър Юнайтед, реагира на напускането на Рубен Аморим от треньорския пост на „червените дяволи“.

Полузащитникът на Манчестър Юнайтед използва социалните мрежи, за да благодари на Аморим. „Благодаря, Мистър! Желая всичко най-добро на Вас и на Вашия треньорски щаб“, гласи съобщението на плеймейкъра, публикувано в социалната мрежа Instagram.

Според платформата Transfermarkt, Бруно Фернандеш е играчът с най-много мачове (58), най-много минути (5145), най-много голове (20) и най-много асистенции (19) под ръководството на Рубен Аморим в Манчестър Юнайтед.

Байерн затваря една трибуна на "Алианц Арена" за следващия си мач в Шампионската лига

  • 6 яну 2026 | 00:38
  • 479
  • 0
Домакинско разочарование за Бастунов и Христов в Португалия

  • 6 яну 2026 | 00:27
  • 474
  • 0
Защитник на Монако с тежка контузия

  • 6 яну 2026 | 00:02
  • 625
  • 2
Нюкасъл осъди расистките обиди към Уилок

  • 5 яну 2026 | 23:30
  • 788
  • 0
Луукман и Осимен изстреляха Нигерия на 1/4-финалите

  • 5 яну 2026 | 22:59
  • 3683
  • 2
Мароко загуби важен играч до края на Купата на африканските нации

  • 5 яну 2026 | 22:32
  • 1817
  • 0
ЦСКА привлече крило от Бразилия

  • 6 яну 2026 | 00:07
  • 4880
  • 5
Любо Пенев: Сбогом, Чичо! Прости ми, че не успях да те изпратя лично! Благодаря ти за всичко

  • 5 яну 2026 | 18:50
  • 29702
  • 35
Викан от Илиан Илиев в националния отбор на България на крачка от трансфер в ЦСКА

  • 5 яну 2026 | 16:12
  • 43724
  • 30
Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

  • 5 яну 2026 | 15:20
  • 43334
  • 52
България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 12:40
  • 46073
  • 80
Рилски спортист излъга Балкан в страхотно дерби в Самоков

  • 5 яну 2026 | 21:14
  • 8478
  • 4