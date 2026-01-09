Популярни
Аморим може да смени Моуриньо в Бенфика

  • 9 яну 2026 | 04:46
  • 421
  • 0

Само дни след уволнението си от Манчестър Юнайтед, Рубен Аморим вече е свързван с бързо завръщане на треньорската скамейка, като според информациите той е фаворит за поста старши треньор на Бенфика. Португалският мениджър беше освободен от задълженията си по-рано тази седмица, с което приключи турбулентният му 14-месечен престой на Олд Трафорд, който го утвърди като един от най-неуспешните мениджъри на клуба в модерната ера. Смята се, че напускането му е било ускорено от влошаване на отношенията му с ръководството на клуба, особено след като публично критикува борда. Напрежението ескалирало след среща с футболния директор Джеймс Уилкокс, където Аморим не е бил склонен да промени тактическата си система въпреки поредицата от лоши резултати.

Резултатите му в Манчестър Юнайтед бяха изключително разочароващи, с процент на победи значително по-нисък от всеки друг постоянен мениджър в историята на клуба в Премиър лийг. Въпреки че изведе отбора до финал в Лига Европа миналия сезон, постоянната непоследователност и исторически ниското класиране в лигата през първата му пълна кампания в крайна сметка доведоха до уволнението му.

Моуриньо коментира уволнението на Аморим
Моуриньо коментира уволнението на Аморим

Докато Манчестър Юнайтед назначи Дарън Флетчър за временен мениджър и обмисля опции като бившите мениджъри Оле Гунар Солскяер и Майкъл Карик за остатъка от сезона, Рубен Аморим може да се завърне в родината си. Според "Daily Mail", Рубен Аморим е в „пол позиция“ да поеме Бенфика. Настоящият мениджър, също бивш наставник на Юнайтед, Жозе Моуриньо, е под значителен натиск, тъй като клубът изостава от лидера в лигата Порто с 10 точки. Проблемите на Бенфика се простират и в европейските клубни турнири, където в момента те са на 25-о място в класирането на груповата фаза на Шампионската лига.

Въпреки трудния си период в Англия, репутацията на Рубен Аморим в Португалия остава силна. Предишният му успех като мениджър на Спортинг, съчетан с успешна състезателна кариера в Бенфика, където спечели три шампионски титли, го прави убедителен кандидат за поста.

Снимки: Gettyimages

