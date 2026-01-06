Популярни
Гарначо "хареса" уволнението на Аморим

  • 6 яну 2026 | 02:26
  • 415
  • 0

Алехандро Гарначо едва ли е изпитвал носталгия по Рубен Аморим, който му даде малко възможности в края на миналия сезон, преди да го продаде на Челси през лятото. Сега играчът е доволен да научи, че португалският треньор е бил уволнен от Манчестър Юнайтед.

В публикация на Фабрицио Романо в Instagram, съобщаваща за уволнението на Аморим, може да се види, че Гарначо е харесал същата.

Напускането на Гарначо от Олд Трафорд не беше спокойно. Аржентинецът беше трансфериран едва в края на летния трансферен прозорец и никога не беше в плановете на Аморим през този сезон. Той тренираше отделно от отбора и не криеше желанието си да смени обстановката. След като желанието му се осъществи, той разкри, че е преминал през труден период в Манчестър.

„Очевидно е, че през последния ми сезон в Манчестър Юнайтед, с новия треньор, имаше много промени и беше малко трудно. Въпреки това, изиграх много мачове миналия сезон, почти винаги като титуляр или понякога влизайки от пейката“, каза той пред Sports Illustrated.

През този сезон Гарначо има 20 мача с Челси, като е отбелязал четири гола и е направил три асистенции във всички турнири.

