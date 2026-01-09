Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Манчестър Юнайтед вади сериозна оферта за крило на РБ Лайпциг

Манчестър Юнайтед вади сериозна оферта за крило на РБ Лайпциг

  • 9 яну 2026 | 05:45
  • 94
  • 0
Манчестър Юнайтед вади сериозна оферта за крило на РБ Лайпциг

Манчестър Юнайтед е изпратил официална оферта от 90 милиона евро за крилото на Лайпциг Ян Диоманде, в опит да подсили отбора през януарския трансферен прозорец. Този ход идва, след като градският съперник Манчестър Сити беше по-бърз в привличането на Антоан Семеньо от Борнемут.

Клубът от „Олд Трафорд“ преминава през турбулентен сезон. Въпреки че през лятото похарчиха над 230 милиона евро за подсилвания в подкрепа на тогавашния треньор Рубен Аморим, португалецът беше уволнен миналия понеделник. Отборът продължи с променливи резултати и в 20 шампионатни мача постигна само осем победи.

Известният журналист Фабрицио Романо миналата седмица потвърди, че Диоманде е в списъка с желания на Манчестър Юнайтед, но подчерта, че Лайпциг не иска да го пусне в средата на сезона. Той добави, че Юнайтед не е единственият заинтересован клуб, а че го иска и ПСЖ, като се споменава и интерес от страна на Ливърпул.

Крилото, който е национал на Кот д'Ивоар, този сезон е отбелязал седем гола и е направил четири асистенции в 16 мача за своя отбор. Той е под договор до лятото на 2030 година, а „Transfermarkt“ го оценява на 45 милиона евро./Index/

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Симеоне за случката с Винисиус: Не помня, имам лоша памет

Симеоне за случката с Винисиус: Не помня, имам лоша памет

  • 9 яну 2026 | 01:26
  • 1894
  • 1
Алонсо нападна Чоло: Някои неща са неприемливи

Алонсо нападна Чоло: Някои неща са неприемливи

  • 9 яну 2026 | 00:49
  • 2534
  • 0
Байерн привлича и брата на Ленарт Карл

Байерн привлича и брата на Ленарт Карл

  • 9 яну 2026 | 00:21
  • 762
  • 0
Фенербахче обяви привличането на френски национал от Лацио

Фенербахче обяви привличането на френски национал от Лацио

  • 9 яну 2026 | 00:13
  • 701
  • 0
Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

  • 8 яну 2026 | 23:57
  • 20152
  • 97
Пропусната дузпа в края донесе ново реми между Милан и Дженоа на “Джузепе Меаца”

Пропусната дузпа в края донесе ново реми между Милан и Дженоа на “Джузепе Меаца”

  • 8 яну 2026 | 23:48
  • 8920
  • 17
Виж всички

Водещи Новини

Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

  • 8 яну 2026 | 23:57
  • 20152
  • 97
Реал Мадрид сломи Атлетико и ще играе финал срещу Барселона

Реал Мадрид сломи Атлетико и ще играе финал срещу Барселона

  • 8 яну 2026 | 22:57
  • 26085
  • 116
ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

  • 8 яну 2026 | 22:08
  • 16370
  • 20
Пропусната дузпа в края донесе ново реми между Милан и Дженоа на “Джузепе Меаца”

Пропусната дузпа в края донесе ново реми между Милан и Дженоа на “Джузепе Меаца”

  • 8 яну 2026 | 23:48
  • 8920
  • 17
Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

  • 8 яну 2026 | 14:14
  • 43578
  • 136
Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

  • 8 яну 2026 | 16:13
  • 24729
  • 9