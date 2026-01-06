Невил призова: Спрете с експериментите, Ман Юнайтед има нужда от мениджър, който да носи клубното ДНК

Манчестър Юнайтед трябва да назначи мениджър, който да е верен на традиционните за клуба принципи, а не да експериментира с треньори, разчитащи на различна философия. Такова мнение изрази клубната легенда Гари Невил, според когото след сър Алекс Фъргюсън клубът непрекъснато екпериментира с мениджърите, които назначава.

“Луис ван Гаал имаше своя собствена философия. Жозе Моуриньо играе определен стил футбол. Същото прави и Дейвид Мойс. Ерик тен Хаг също изповядва много различен стил футбол от това, което Ман Юнайтед обикновено би играл. Рубен Аморим също разчита на различен стил. Експериментите трябва да спрат.

В интернет има едно много добро видео, в което Боби Чарлтън говори за това какво представлява Ман Юнайтед като футболен клуб. Клуб, който залага на приключенски, вълнуващ футбол, който да забавлява публиката, с много млади играчи. Ман Юнайтед трябва да поема рискове и да бъде смел, играейки атакуващ футбол.

Ман Юнайтед трябва да назначи мениджър, който отговаря на ДНК-то на клуба им. Аякс никога няма да се промени заради никого, Барселона никога няма да се промени заради никого. Не вярвам, че Ман Юнайтед трябва да се променя заради някого. Не може да се каже, че тези мениджъри не са добри треньори, но всички те дойдоха с различни идеи, различни стилове на игра, различни философии и никой от тях не пасва на начина на игра на Ман Юнайтед. Клубът трябва да намери мениджър, който има опит, който е готов да играе бърз, забавен, атакуващ, агресивен футбол”, заяви Невил.