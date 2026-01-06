Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Фърдинанд предложи четирима кандидати за нов мениджър на Ман Юнайтед

Фърдинанд предложи четирима кандидати за нов мениджър на Ман Юнайтед

  • 6 яну 2026 | 04:02
  • 539
  • 0

Рио Фърдинанд, шесткратен шампион на Англия с Манчестър Юнайтед, предложи 4 имена на треньори за отбора от "Олд Трафорд", след като Рубен Аморим беше уволнен.

След 14 месеца на поста, Рубен Аморим беше уволнен от Манчестър Юнайтед. По време на неговия мандат "червените дяволи" записаха 25 победи, 15 равенства и 23 загуби. На мястото на португалеца за временен треньор беше назначен шотландецът Дарън Флетчър, бивш полузащитник на "Олд Трафорд" между 2000 и 2015 г.

Докато Манчестър Юнайтед назначи постоянен заместник, клубна легенда, бившият защитник Рио Фърдинанд, излезе с 4 предложения.

"Бих избрал... Де Дзерби / Тухел / Чави или Дарън Флетчър, ако се справи добре", написа Рио в X.

Роберто Де Дзерби работи в Марсилия от лятото на 2024 г. Италианецът мина и през Премиър лийг, където бе начело на Брайтън, между септември 2022 г. и юли 2024 г.

Томас Тухел е настоящият селекционер на Англия и има в CV-то си няколко огромни клуба, като Борусия (Дортмунд), ПСЖ, Челси и Байерн (Мюнхен). Той спечели Шампионската лига с Челси през 2021 г.

Чави Ернандес, легендата на Барселона, е свободен агент, след като приключи договора си в Каталуния. Има само 5 години опит като треньор, две в Ал Сад (Катар), три в Барселона, с която спечели титла в Испания.

Дарън Флетчър, който е назначен временно, досега е работил само в Манчестър Юнайтед, включително в първия отбор, като "втори" на Оле Гунар Солскяер, съответно треньор по техника в щабовете на Рубен Аморим и Ерик тен Хаг.

Рубен Аморим остави Манчестър Юнайтед на 6-о място, с 31 точки, натрупани в първите 20 кръга на този сезон.

В определени моменти от този сезон "дяволите" показаха признаци на подобрение, но големият им проблем беше непостоянството в играта и резултатите. Всъщност, през целия 14-месечен мандат на Аморим, Юнайтед никога не е печелил повече от 3 мача поред.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Байерн затваря една трибуна на "Алианц Арена" за следващия си мач в Шампионската лига

Байерн затваря една трибуна на "Алианц Арена" за следващия си мач в Шампионската лига

  • 6 яну 2026 | 00:38
  • 479
  • 0
Домакинско разочарование за Бастунов и Христов в Португалия

Домакинско разочарование за Бастунов и Христов в Португалия

  • 6 яну 2026 | 00:27
  • 474
  • 0
Защитник на Монако с тежка контузия

Защитник на Монако с тежка контузия

  • 6 яну 2026 | 00:02
  • 625
  • 2
Нюкасъл осъди расистките обиди към Уилок

Нюкасъл осъди расистките обиди към Уилок

  • 5 яну 2026 | 23:30
  • 788
  • 0
Луукман и Осимен изстреляха Нигерия на 1/4-финалите

Луукман и Осимен изстреляха Нигерия на 1/4-финалите

  • 5 яну 2026 | 22:59
  • 3682
  • 2
Мароко загуби важен играч до края на Купата на африканските нации

Мароко загуби важен играч до края на Купата на африканските нации

  • 5 яну 2026 | 22:32
  • 1817
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА привлече крило от Бразилия

ЦСКА привлече крило от Бразилия

  • 6 яну 2026 | 00:07
  • 4874
  • 5
Любо Пенев: Сбогом, Чичо! Прости ми, че не успях да те изпратя лично! Благодаря ти за всичко

Любо Пенев: Сбогом, Чичо! Прости ми, че не успях да те изпратя лично! Благодаря ти за всичко

  • 5 яну 2026 | 18:50
  • 29700
  • 35
Викан от Илиан Илиев в националния отбор на България на крачка от трансфер в ЦСКА

Викан от Илиан Илиев в националния отбор на България на крачка от трансфер в ЦСКА

  • 5 яну 2026 | 16:12
  • 43724
  • 30
Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

  • 5 яну 2026 | 15:20
  • 43334
  • 52
България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 12:40
  • 46073
  • 80
Рилски спортист излъга Балкан в страхотно дерби в Самоков

Рилски спортист излъга Балкан в страхотно дерби в Самоков

  • 5 яну 2026 | 21:14
  • 8477
  • 4