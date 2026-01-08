Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Флетчър: Разочарован съм, направихме повече от достатъчно за трите точки

Флетчър: Разочарован съм, направихме повече от достатъчно за трите точки

  • 8 яну 2026 | 01:41
  • 73
  • 0

Временният мениджър на Манчестър Юнайтед Дарън Флетчър изрази разочарованието си след равенството 2:2 срещу Бърнли. "Червените дяволи" пропуснаха много положения и не успяха да си тръгнат с трите точки.

„Дълбоко съм разочарован, че не спечелихме мача. Направихме повече от достатъчно, що се отнася до удари, създадени положения и изчистени топки от голлинията. Все още не разбирам напълно защо голът на Лисандро Мартинес беше отменен“, коментира шотландецът.

Ман Юнайтед отново не успя да бие слабак и след Аморим, макар да осъществи пълен обрат
„При резултат 2:1 искаш да решиш всичко, да вкараш още един гол. Но трябва да отдадем дължимото на Бърнли, отбелязаха хубав втори гол. Въпреки това фактът, че допуснахме изравняване и не успяхме да вкараме трети гол, е разочароващ. Положихме усилия и съм доволен от себераздаването и нивото, което футболистите показаха, но знам, че те са способни на повече“, добави Флетчър.

„Аз ще водя отбора и в мача срещу Брайтън, а след това ще видим какво ще се случи. От няколко години съм близо до първия отбор. Концентриран съм единствено върху настоящия момент и следващия мач“, завърши бившият халф на тима от "Олд Трафорд".

Снимки: Gettyimages

