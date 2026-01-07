Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Коби Мейну поднови тренировки с Манчестър Юнайтед

Коби Мейну поднови тренировки с Манчестър Юнайтед

  • 7 яну 2026 | 13:40
  • 706
  • 0
Коби Мейну поднови тренировки с Манчестър Юнайтед

Полузащитникът Коби Мейну поднови тренировки с Манчестър Юнайтед след близо месец отсъствие заради контузия, съобщи временният наставник на отбора Дарън Флетчър пред клубната телевизия на "червените дяволи".

20-годишният халф изигра само един мач като титуляр за „червените дяволи“ през настоящия сезон – при отпадането от Гримсби Таун в турнира за Купата на лигата в края на август. В първенството англичанинът има едва 212 минути с екипа на Юнайтед в 11 двубоя, но напускането на Рубен Аморим може да доведе до промяна в тази тенденция.

Все пак Флетчър заяви, че Мейну трябва да бъде прегледан, преди да бъде взето решение дали да бъде част от групата за гостуването на Бърнли довечера.

Манчестър Юнайтед заема 6-ото място в класирането на Висшата лига с 31 точки след 20 кръга и е на 17 точки зад лидера Арсенал.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Страсбург отново назначи англичанин за свой треньор

Страсбург отново назначи англичанин за свой треньор

  • 7 яну 2026 | 12:50
  • 1018
  • 0
Лондонската вечер на “Емиратс” може да ви донесе 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

Лондонската вечер на “Емиратс” може да ви донесе 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

  • 7 яну 2026 | 12:43
  • 2073
  • 0
Слот все още не знае дали ще може да използва Екитике срещу Арсенал, обясни защо мачът на “Емиратс” е толкова важен

Слот все още не знае дали ще може да използва Екитике срещу Арсенал, обясни защо мачът на “Емиратс” е толкова важен

  • 7 яну 2026 | 12:31
  • 5128
  • 5
Мануел Нойер трябва да се завърне за Германия на Световното първенство, смята Матиас Замер

Мануел Нойер трябва да се завърне за Германия на Световното първенство, смята Матиас Замер

  • 7 яну 2026 | 11:57
  • 666
  • 0
Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

  • 7 яну 2026 | 11:43
  • 20372
  • 12
Фенербахче извади 30 милиона за халф на Лацио

Фенербахче извади 30 милиона за халф на Лацио

  • 7 яну 2026 | 11:11
  • 2874
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец взима бразилец от Швеция

Лудогорец взима бразилец от Швеция

  • 7 яну 2026 | 13:47
  • 4240
  • 3
Левски започна тренировки на турска земя

Левски започна тренировки на турска земя

  • 7 яну 2026 | 12:48
  • 3928
  • 15
Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

  • 7 яну 2026 | 11:43
  • 20372
  • 12
Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

  • 7 яну 2026 | 11:23
  • 7408
  • 34
Локомотив (Пд) започна подготовка с двама нови и един на проби

Локомотив (Пд) започна подготовка с двама нови и един на проби

  • 7 яну 2026 | 11:55
  • 3714
  • 7
Сантос обяви голямата новина за Неймар

Сантос обяви голямата новина за Неймар

  • 7 яну 2026 | 10:39
  • 11928
  • 3