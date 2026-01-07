Коби Мейну поднови тренировки с Манчестър Юнайтед

Полузащитникът Коби Мейну поднови тренировки с Манчестър Юнайтед след близо месец отсъствие заради контузия, съобщи временният наставник на отбора Дарън Флетчър пред клубната телевизия на "червените дяволи".

20-годишният халф изигра само един мач като титуляр за „червените дяволи“ през настоящия сезон – при отпадането от Гримсби Таун в турнира за Купата на лигата в края на август. В първенството англичанинът има едва 212 минути с екипа на Юнайтед в 11 двубоя, но напускането на Рубен Аморим може да доведе до промяна в тази тенденция.

Все пак Флетчър заяви, че Мейну трябва да бъде прегледан, преди да бъде взето решение дали да бъде част от групата за гостуването на Бърнли довечера.

Манчестър Юнайтед заема 6-ото място в класирането на Висшата лига с 31 точки след 20 кръга и е на 17 точки зад лидера Арсенал.