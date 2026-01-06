Еди Хау парира слуховете за Манчестър Юнайтед

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау увери, че в момента нищо не може да го накара да напусне клуба, защото се чувства много щастлив на “Сейнт Джймсис Парк”. Повод за това станаха някои спекулации, сочещи го като един от потенциалните кандидати за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед. Бившите играчи на “червените дяволи” Пол Скоулс и Ники Бът смятат, че именно Хау е най-подходящият наследник на уволнения вчера Рубен Аморим.

Запитан дали има работа, която може да го накара да напусне Нюкасъл, Хау отговори:

“Не. Не и в този момент. Най-важното нещо за мен е да си щастлив с ролята и работата, която имаш, както и с хората около теб и взаимоотношенията с тях. Това невинаги е константно. Нещата могат да се променят във всеки момент, но сега съм много щастлив.

Тук съм на 100 процента, работя колкото мога по-усърдно, с наведена глава, игнорирам всички неща, които пишете, добри или лоши, защото са без значение. Става въпрос за днешната работа и опитът да подготвим отбора възможно най-добре за Лийдс, така че моята отдаденост никога няма да се промени”, заяви Хау.