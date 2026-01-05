Нойер решава до няколко месеца за новия си договор с Байерн

Вратарят на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер ще реши през март или април дали ще продължи договора си с клуба. Настоящият контракт на 39-годишния германец с германския шампион е до края на юни 2026 година.

„Позитивно настроен съм, но искам да видя как ще минат следващите няколко месеца. Искам да играя добре и тогава, до края на март или април, ще взема решение. Дотогава ще знам колко мача съм изиграл и как се чувства тялото ми. Освен това ще бъда на 40 години. Трябва да реша дали си струва да остана и дали съм напълно отдаден. Имаме добри отношения с клубното ръководство - ще видим дали ще продължат“, каза стражът, цитиран от "Скай Германия".

През ноември от Байерн обявиха, че ще предложат удължаване на договора на Нойер.

Германецът е в тима от юли 2011 година. През сезон 2025/2026 вратарят изигра 20 мача във всички турнири, допусна 21 гола и запази 6 "сухи мрежи".

Снимки: Gettyimages