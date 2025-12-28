Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Нойер обясни колко му липсва Мюлер: Можеше да се свърже с всеки

Нойер обясни колко му липсва Мюлер: Можеше да се свърже с всеки

  • 28 дек 2025 | 14:56
  • 464
  • 1
Нойер обясни колко му липсва Мюлер: Можеше да се свърже с всеки

Вратарят на германския шампион Байерн Мюнхен Мануел Нойер призна, че бившият му съотборник при баварците и в националния тим Томас Мюлер му липсва.

"Може да се каже, че той липсва. Той имаше отношения с всички, бе връзката между младите и старите", каза Нойер в подкаста Die Sport Show. "Той комуникираше много с езика на тялото и беше способен веднага са се свърже с някои, защото те се чувстваха приети", добави той.

Мюлер: Щеше ми се да остана още в Байерн, никога не съм губил връзка с клуба
Мюлер: Щеше ми се да остана още в Байерн, никога не съм губил връзка с клуба

36-годишният Мюлер напусна Байерн през лятото след 25 години в клуба, след като договорът му не бе подновен. Сега той играе за канадския Ванкувър Уайткапс в Мейджър Лийг Сокър. Нойер сядаше на четворна седалка в клубния автобус с Леон Горетцка, Конрад Лаймер и Мюлер, като сега мястото на последния е празно.

Вратарят премина в Байерн от Шалке през 2011, но кариерата му можеше да бъде различна, тъй като навремето Кьолн и Арсенал имаха сериозен интерес към него. "Не исках да отида в чужбина, защото знаех, че ще е трудно за вратар на младежкия национален тим", споделя Мануел Нойер.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

  • 28 дек 2025 | 15:30
  • 5415
  • 1
Украински национал може да премине в Галатасарай

Украински национал може да премине в Галатасарай

  • 28 дек 2025 | 07:43
  • 2960
  • 0
Интер няма право на грешка срещу Аталанта

Интер няма право на грешка срещу Аталанта

  • 28 дек 2025 | 07:09
  • 2730
  • 1
Милан може да се качи временно на върха в Серия А при победа срещу Верона

Милан може да се качи временно на върха в Серия А при победа срещу Верона

  • 28 дек 2025 | 06:50
  • 6679
  • 5
Джилардино: Пиза заслужаваше повече, но класата на Ювентус си каза думата

Джилардино: Пиза заслужаваше повече, но класата на Ювентус си каза думата

  • 28 дек 2025 | 06:12
  • 2091
  • 0
Спалети: Трябваше да рискуваме, защото се затруднявахме да създаваме пространства

Спалети: Трябваше да рискуваме, защото се затруднявахме да създаваме пространства

  • 28 дек 2025 | 05:20
  • 5525
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

  • 28 дек 2025 | 10:22
  • 18941
  • 37
Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

  • 28 дек 2025 | 15:30
  • 5415
  • 1
Съперник на Лудогорец отнесе нова солена глоба от УЕФА и след второто си домакинство на “орлите”

Съперник на Лудогорец отнесе нова солена глоба от УЕФА и след второто си домакинство на “орлите”

  • 28 дек 2025 | 11:58
  • 6928
  • 2
От Табор Сежана до Балкани – Радостин Александров за раздялата в Словения и новия проект в Косово

От Табор Сежана до Балкани – Радостин Александров за раздялата в Словения и новия проект в Косово

  • 28 дек 2025 | 10:00
  • 8357
  • 12
Скандалът се разраства! От Локо Пд заявиха: Ще потърсим юридическа отговорност от всички длъжностни лица

Скандалът се разраства! От Локо Пд заявиха: Ще потърсим юридическа отговорност от всички длъжностни лица

  • 28 дек 2025 | 14:44
  • 4806
  • 3
Левски чака оферта от 2 млн. евро за една от своите звезди веднага след Нова година

Левски чака оферта от 2 млн. евро за една от своите звезди веднага след Нова година

  • 28 дек 2025 | 10:51
  • 14105
  • 22