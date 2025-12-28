Нойер обясни колко му липсва Мюлер: Можеше да се свърже с всеки

Вратарят на германския шампион Байерн Мюнхен Мануел Нойер призна, че бившият му съотборник при баварците и в националния тим Томас Мюлер му липсва.

"Може да се каже, че той липсва. Той имаше отношения с всички, бе връзката между младите и старите", каза Нойер в подкаста Die Sport Show. "Той комуникираше много с езика на тялото и беше способен веднага са се свърже с някои, защото те се чувстваха приети", добави той.

Мюлер: Щеше ми се да остана още в Байерн, никога не съм губил връзка с клуба

36-годишният Мюлер напусна Байерн през лятото след 25 години в клуба, след като договорът му не бе подновен. Сега той играе за канадския Ванкувър Уайткапс в Мейджър Лийг Сокър. Нойер сядаше на четворна седалка в клубния автобус с Леон Горетцка, Конрад Лаймер и Мюлер, като сега мястото на последния е празно.

Вратарят премина в Байерн от Шалке през 2011, но кариерата му можеше да бъде различна, тъй като навремето Кьолн и Арсенал имаха сериозен интерес към него. "Не исках да отида в чужбина, защото знаех, че ще е трудно за вратар на младежкия национален тим", споделя Мануел Нойер.

Снимки: Gettyimages