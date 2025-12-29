Популярни
  Байерн (Мюнхен)
  2. Байерн (Мюнхен)
  Байерн обявява новия договор на Гнабри в началото на следващата година

  • 29 дек 2025 | 17:45
Германският гранд Байерн (Мюнхен) скоро ще удължи договора на нападателя Серж Гнабри, който изтича в края на този сезон, съобщи журналистът Флориан Плетенберг в социалната платформа X.

Според информацията договорът ще бъде подновен в началото на новата година и ще бъде валиден до края на сезон 2027/2028.

Гнабри се присъедини към Байерн през лятото на 2017 г. от Вердер (Бремен). През този сезон германецът е отбелязал пет гола и е дал седем асистенции в 20 официални мача за отбора.

Според Плетенберг спортният директор на Байерн (Мюнхен) Макс Еберл гледа на бившия играч на Арсенал като на един от значимите лидери в състава на баварците.

Снимки: Imago

