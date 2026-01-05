Популярни
  2. Футбол свят
  3. Байерн привиква вратар и веднага ще го преотстъпи отново, този път в Англия

  • 5 яну 2026 | 17:12
Байерн (Мюнхен) ще прекрати наема на вратаря Даниел Перец в Хамбургер ШФ и веднага ще го преотстъпи отново, този път в тима от Чемпиъншип Саутхамптън, съобщават медиите в Германия.

Израелският страж бе даден на новака в Бундеслигата през лятото с идеята да натрупа минути, но той така и не успя да се пребори с титуляра Даниел Хойер Фернандеш и изигра само два мача дотук през сезона, и то за Купата на Германия.

Поради тази причина 25-годишният Перец и Байерн са решили, че е по-добре вратарят да премине в отбор, където ще играе доста по-редовно. Според информациите, вече е постигнато разбирателство с Хамбургер наемът на играча да бъде прекратен още сега. За компенсация към новаците, баварците няма да получат нищо от вече уговорените пари за наема.

Саутхамптън пък ще плати на Байерн около 400 000 евро за наема на Перец до завършека на кампанията. Освен това ще има и опция за постоянното му закупуване за 8 млн евро, съобщава журналистът Флориан Плетенберг. Очаква се израелският национал да лети за Англия тази вечер, а медицинските му прегледи да бъдат утре.

Перец бе привлечен от Байерн през 2023 г. от Макаби (Тел Авив) с идеята да бъде евентуален заместник в бъдеще на Мануел Нойер. Той обаче изигра само 7 мача за баварците, а с идването и на Йонас Урбиг ситуацията се утежни допълнително за него.

