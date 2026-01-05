Байерн привиква вратар и веднага ще го преотстъпи отново, този път в Англия

Байерн (Мюнхен) ще прекрати наема на вратаря Даниел Перец в Хамбургер ШФ и веднага ще го преотстъпи отново, този път в тима от Чемпиъншип Саутхамптън, съобщават медиите в Германия.

Израелският страж бе даден на новака в Бундеслигата през лятото с идеята да натрупа минути, но той така и не успя да се пребори с титуляра Даниел Хойер Фернандеш и изигра само два мача дотук през сезона, и то за Купата на Германия.

🚨🛩️ BREAKING | Southampton are closing in on the signing of Daniel #Peretz. 25 y/o is scheduled to travel this evening, with his medical set to be completed tomorrow.



Understand #SaintsFC will pay a €400,000 loan fee directly to Bayern for a loan deal until the end of the… pic.twitter.com/WGD7n3vykI — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 5, 2026

Поради тази причина 25-годишният Перец и Байерн са решили, че е по-добре вратарят да премине в отбор, където ще играе доста по-редовно. Според информациите, вече е постигнато разбирателство с Хамбургер наемът на играча да бъде прекратен още сега. За компенсация към новаците, баварците няма да получат нищо от вече уговорените пари за наема.

Саутхамптън пък ще плати на Байерн около 400 000 евро за наема на Перец до завършека на кампанията. Освен това ще има и опция за постоянното му закупуване за 8 млн евро, съобщава журналистът Флориан Плетенберг. Очаква се израелският национал да лети за Англия тази вечер, а медицинските му прегледи да бъдат утре.

Bayern and HSV are close to reaching an agreement regarding the termination of Daniel Peretz's loan. As a compensation, HSV would not pay Bayern any fee for the 6-month loan (loan fee agreed last summer was €400-500k for the season).. That's where Southampton comes in. Bayern… pic.twitter.com/pNvNcTKRQx — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 5, 2026

Перец бе привлечен от Байерн през 2023 г. от Макаби (Тел Авив) с идеята да бъде евентуален заместник в бъдеще на Мануел Нойер. Той обаче изигра само 7 мача за баварците, а с идването и на Йонас Урбиг ситуацията се утежни допълнително за него.