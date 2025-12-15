Мануел Нойер се контузи

Популярни
  • 15 дек 2025 | 12:28
  • 360
  • 1

Вратарят на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер, ще отсъства за неопределен срок, след като е получил контузия при равенството срещу Майнц (2:2) в неделя, съобщиха от клуба. Капитанът на баварците е с разкъсан мускул в дясното бедро, но официално не се съобщава колко дълго ще бъде извън терена.

Според “Билд” той ще пропусне само оставащия един мач преди Нова година - срещу Хайденхайм (21 декември), като ще бъде готов за подновяването на сезона на 11 януари.

През този сезон 39-годишният страж е записал 20 мача във всички турнири, в които има шест двубоя без допуснат гол.

Нойер е 12-кратен шампион на Германия с екипа на Байерн, а още има и пет трофея от Купата на Германия, седем от Суперкупата, и по две спечелени Шампионски лиги, Суперкупи на УЕФА и Световни клубни първенства. С Маншафта той стана световен шампион през 2014 година, припомня БТА.

