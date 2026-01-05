Мусиала е оптимист за скорошното си завръщане на терена

Плеймейкърът на Байерн (Мюнхен) Джамал Мусиала заяви, че е оптимист за скорошното си завръщане след тежка контузия на крака.

„Всичко върви наистина добре“, каза Мусиала в неделя по време на посещение във фенклуб на Байерн.

22-годишният Мусиала счупи фибулата си и изкълчи глезена си през юли на Световното клубно първенство при сблъсък с тогавашния вратар на Пари Сен Жермен Джанлуиджи Донарума.

Той се завърна към част от тренировките на отбора преди зимната ваканция и се очаква да получи първите си минути в някакъв момент през януари.

Мусиала стартира с тренировките за новата година преди съотборниците си в Байерн

Носителят на титлата Байерн е начело в Бундеслигата с девет точки преди рестарта на лигата следващия уикенд, когато ще бъде домакин на Волфсбург на 11 януари.

Акцентът е Световното първенство през лятото в Съединените щати, Мексико и Канада, като Мусиала се надява да бъде във върхова форма и да помогне на Германия на Мондиала.

Мусиала отдели време, за да отговори на въпроси от феновете в рамките на дълга традиция на Байерн, тъй като играчите на Байерн посещават редовно многобройните си фенклубове от 1985 г. насам.

Звездният нападател Хари Кейн беше на стадион „Червено-бели бомбардировачи“ в Денкендорф в неделя, Том Бишоф посети фенклуб в Италия, Дайо Упамекано и Конрад Лаймер бяха в Австрия, а членът на борда по спортни въпроси Макс Еберл беше в клуб на фенове с увреждания.

Снимки: Gettyimages