Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Предложили Осимен на Байерн

Предложили Осимен на Байерн

  • 5 яну 2026 | 06:31
  • 726
  • 0
Предложили Осимен на Байерн

Нападателят на Галатасарай, Виктор Осимен, е бил предложен на германския гранд Байерн (Мюнхен). Според информация на "BILD", офертата е стигнала до баварския клуб чрез посредник.

Турският клуб е склонен да обмисли продажбата на Осимен, за да набере финансови средства. Самият играч също е отворен към възможността да премине в Байерн, но при евентуален трансфер той би бил втори избор след безспорния титуляр Хари Кейн.

Позицията на Байерн е ясна – привличането на Осимен би било на дневен ред единствено ако Кейн напусне, което е малко вероятно да се случи преди лятото на 2027 г.

В момента на "Алианц Арена" разполагат и с Николас Джаксън, който играе под наем от Челси до края на сезона като резервен вариант в атака. Договорът му включва опция за закупуване, но по всяка вероятност тя няма да бъде активирана.

Настоящият контракт на Осимен с Галатасарай е до лятото на 2029 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ван Дайк водил преговори с Реал Мадрид, преди да преподпише с Ливърпул

Ван Дайк водил преговори с Реал Мадрид, преди да преподпише с Ливърпул

  • 5 яну 2026 | 01:32
  • 1441
  • 1
Стана ясна офертата Серхио Рамос за Севиля

Стана ясна офертата Серхио Рамос за Севиля

  • 5 яну 2026 | 01:08
  • 1738
  • 0
Мусиала е оптимист за скорошното си завръщане на терена

Мусиала е оптимист за скорошното си завръщане на терена

  • 5 яну 2026 | 00:34
  • 1185
  • 0
Реал Сосиедад и Атлетико Мадрид размениха бързи голове, но не успяха да излъчат победител

Реал Сосиедад и Атлетико Мадрид размениха бързи голове, но не успяха да излъчат победител

  • 5 яну 2026 | 00:15
  • 3573
  • 0
Дембеле реши дербито на Париж в полза на ПСЖ

Дембеле реши дербито на Париж в полза на ПСЖ

  • 4 яну 2026 | 23:50
  • 6886
  • 0
Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото“

Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото“

  • 4 яну 2026 | 23:49
  • 11926
  • 30
Виж всички

Водещи Новини

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 07:03
  • 857
  • 3
ЦСКА предложил милиони на чилийски национал

ЦСКА предложил милиони на чилийски национал

  • 4 яну 2026 | 17:03
  • 37792
  • 54
Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото“

Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото“

  • 4 яну 2026 | 23:49
  • 11926
  • 30
Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

  • 4 яну 2026 | 21:30
  • 28051
  • 138
Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

  • 4 яну 2026 | 19:15
  • 37233
  • 54
Заместникът на Мбапе напомни за себе си с хеттрик при погром на Реал

Заместникът на Мбапе напомни за себе си с хеттрик при погром на Реал

  • 4 яну 2026 | 19:10
  • 33781
  • 303