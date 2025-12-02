Нойер за бъдещето си, наследника си, Упамекано, Кейн и Шалке

Вратарят на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер даде обширно интервю пред “Скай Спорт Германия”, в което говори за бъдещото си в клуба, за съотборниците си Йонас Урбиг, Дайо Упамекано и Хари Кейн, както и за бившия си отбор Шалке 04.
“Все още няма развитие около изтичащия ми договор, като не искам да прибързвам относно това. Важното е да отделя време, за да се запитам: “Как е тялото ми? Как е здравето ми? Има ли смисъл да продължа?” Така че трябва да отложа това решение за малко по-късно. Дали ще се завърна в националния тим за Мондиал 2026? Фокусиран съм върху клуба и представянето ми за него. Това е ключово за мен, защото с отбора можем да постигнем толкова много.
Дали виждам Урбиг като мой наследник? Много е забавно да работим заедно в нашия вратарски колектив. За него не е проблем да ме наследи и ще го направи. Той определено има моята подкрепа и тази на Свен Улрайх. Ние сме добър екип, като се подкрепяме всекидневно и винаги се опитваме да даваме максимума от себе си, за да покачваме летвата. Той вече показа в мачовете, че е способен на това, като ще продължава да го прави.
Упамекано е ключов играч за нас също като Йонатан Та. Това дуо се доказа и знае какъв е залогът. Двамата се разбират добре помежду си. Показваме приятен футбол в отбраната, а те са много добри защитници, като са важни и за изграждането на играта. За мен това са двама лидери, които принадлежат на Байерн. Затова за мен е напълно логично Упамекано да остане.
Кейн е сред най-добрите атакуващи футболисти, с които съм играл. Той е абсолютно смъртоносен пред вратата. Той умее да бележи с всяка част от тялото си и винаги знае къде е вратата. Също така винаги знае кога е перфектният момент да стреля и кога може да прокара топката между краката на защитниците. Добър е във въздуха и разчита играта страхотно както в наказателното поле, така и извън него. Защитава добре и освен това се връща назад. Той разполага с всичко необходимо за един нападател, така че се радваме, че имаме Кейн в нашия състав.
Разбира се, че би било страхотно Шалке 04 да се завърнат в Бундеслигата. Те чакат дълго време за това и вероятно не са очаквали, че са щели да стартират толкова добре с новия треньор. В началото някои хора може да са били малко скептични, но те се справят добре. Остават верни на себе си и следват наставленията на наставника и неговия щаб. Може да се види, че се трудят усърдно и че са наясно, че сега всичко е в техните ръце. Най-важното е да останат фокусирани и да се придържат към своята игра”, заяви Нойер.
Снимки: Gettyimages