Мусиала стартира с тренировките за новата година преди съотборниците си в Байерн

Джамал Мусиала е първият футболист на Байерн (Мюнхен), който поднови тренировки през новата година, съобщиха от баварския гранд.
От рекордните германски шампиони обявиха, че големият талант е правил упражнения за стабилност и укрепване преди да проведе индивидуалното си занимание на терена. Това е следващата стъпка към завръщането му в игра след тежката контузия, която футболистът претърпя през лятото и заради която все още не е записал дори минута.
22-годишният Мусиала счупи фибулата си и изкълчи глезена си през юли по време на Световното клубно първенство при сблъсък с тогавашния вратар на Пари Сен Жермен Джанлуиджи Донарума в елиминационен мач, загубен от баварците с 0:2.
Германецът се завърна частично към отборните тренировки на Байерн преди зимната пауза и се очаква да получи първите си игрови минути през януари.
Останалите играчи на Байерн се завръщат утре (3 януари) за диагностика, а тренировката на първия отбор е в неделя.
Грандът от Мюнхен има 9 точки преднина на върха в Бундеслигата и започва втората част от сезона на 11 януари с двубой срещу Волфсбург у дома. Пет дни по-рано Байерн гостува на РБ Залцбург в приятелски мач.