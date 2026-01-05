Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОЩАВА С НЕЗАБРАВИМИЯ ДИМИТЪР ПЕНЕВ
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Изгряващата звезда на Байерн призна, че мечтае за Реал Мадрид

Изгряващата звезда на Байерн призна, че мечтае за Реал Мадрид

  • 5 яну 2026 | 09:25
  • 670
  • 1

17-годишният талант на Байерн (Мюнхен) Ленарт Карл разкри, че иска един ден да играе за носителя на рекорден брой титли в Шампионската лига Реал Мадрид, пише агенция DPA.

„Разбира се, Байерн е много голям отбор. Мечта е да играеш за него. Един ден определено искам да отида в Реал Мадрид. Това е моят „клуб на мечтите“, но това си остава между нас“, заяви футболистът с усмивка по време на посещение на фен клуб на Байерн.

През настоящия сезон офанзивният футболист се издигна от академията на мюнхенския гранд до първия състав, като отбеляза 6 гола и направи 2 асистенции в 22 мача. Карл има договор с Байерн до 2028 година, допълва БТА.

Компани: Ленарт Карл е истински убиец пред гола
Компани: Ленарт Карл е истински убиец пред гола
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Челси се насочва към защитник на Борусия (Дортмунд)

Челси се насочва към защитник на Борусия (Дортмунд)

  • 5 яну 2026 | 07:34
  • 1400
  • 0
Предложили Осимен на Байерн

Предложили Осимен на Байерн

  • 5 яну 2026 | 06:31
  • 2177
  • 0
Лацио ще направи опит да отмъкне Распадори под носа на Рома

Лацио ще направи опит да отмъкне Распадори под носа на Рома

  • 5 яну 2026 | 06:08
  • 1692
  • 0
Нараства напрежението между Аморим и ръководството на Манчестър Юнайтед

Нараства напрежението между Аморим и ръководството на Манчестър Юнайтед

  • 5 яну 2026 | 05:44
  • 11102
  • 2
Жозе Моуриньо протяга ръце към нападател на Наполи

Жозе Моуриньо протяга ръце към нападател на Наполи

  • 5 яну 2026 | 05:27
  • 2417
  • 0
Луис Диас записа песен

Луис Диас записа песен

  • 5 яну 2026 | 05:00
  • 1942
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 09:36
  • 10231
  • 14
Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

  • 5 яну 2026 | 09:47
  • 3459
  • 2
Нараства напрежението между Аморим и ръководството на Манчестър Юнайтед

Нараства напрежението между Аморим и ръководството на Манчестър Юнайтед

  • 5 яну 2026 | 05:44
  • 11102
  • 2
Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото“

Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото“

  • 4 яну 2026 | 23:49
  • 16940
  • 35
Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

  • 4 яну 2026 | 21:30
  • 33698
  • 140
Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

  • 4 яну 2026 | 19:15
  • 41137
  • 56