Изгряващата звезда на Байерн призна, че мечтае за Реал Мадрид

17-годишният талант на Байерн (Мюнхен) Ленарт Карл разкри, че иска един ден да играе за носителя на рекорден брой титли в Шампионската лига Реал Мадрид, пише агенция DPA.

„Разбира се, Байерн е много голям отбор. Мечта е да играеш за него. Един ден определено искам да отида в Реал Мадрид. Това е моят „клуб на мечтите“, но това си остава между нас“, заяви футболистът с усмивка по време на посещение на фен клуб на Байерн.

През настоящия сезон офанзивният футболист се издигна от академията на мюнхенския гранд до първия състав, като отбеляза 6 гола и направи 2 асистенции в 22 мача. Карл има договор с Байерн до 2028 година, допълва БТА.

Компани: Ленарт Карл е истински убиец пред гола