Байерн поднови тренировки и взе млад африкански нападател

  • 3 яну 2026 | 18:34
  • 445
  • 0

Байерн (Мюнхен) привлече под наем младия нападател Бара Сапоко Ндиайе от Гамбия, съобщи лидерът в Бундеслигата. Иначе баварският гранд поднови днес тренировки и започна подготовката си по време на паузата в германския елит.

18-годишният Сапоко Ндиайе пристига от академията Гамбринос Старс Африка с първоначален договор до края на сезона. Той ще се присъедини към тренировките на баварците, след като превъзмогне лека контузия, се казва в изявлението на Байерн.

Гамбринос Старс Африка е футболна академия в Гамбия, която си сътрудничи с Ред енд Голд Футбол, съвместна компания на Байерн и ФК Лос Анджелис от 2023 година.

Първата тренировка на Байерн след зимната пауза бе днес. С изключение на Николас Джаксън, който все още е на Купата на африканските нации със Сенегал, и Йошуа Кимих, който има проблем с глезена, целият отбор беше на разположение при подновяването на заниманията. Мануел Нойер, който пропусна последния мач за годината поради напрежение в адуктора, завърши 45-минутна индивидуална сесия заедно с треньора на вратарите Михаел Рехнер.

След три дни отборът ще гостува на РБ Залцбург в приятелски мач, а на 11 януари Бундеслигата се подновява с домакинство на Волфсбург.

Митов не успя да спаси Абърдийн от загуба

  • 3 яну 2026 | 19:39
  • 213
  • 0
Осасуна и Атлетик Билбао разделиха точките

  • 3 яну 2026 | 19:30
  • 225
  • 0
Борнемут 1:1 Арсенал, Магаляеш се реваншира и изравни

  • 3 яну 2026 | 19:30
  • 1560
  • 3
Брайтън сложи край на негативната серия

  • 3 яну 2026 | 19:16
  • 433
  • 0
Уулвс сложи край на черната серия и разби Уест Хам за първа победа през сезона

  • 3 яну 2026 | 19:05
  • 650
  • 0
Ювентус 0:1 Лече, гостите поведоха точно преди почивката

  • 3 яну 2026 | 19:00
  • 1514
  • 1
Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 12:50
  • 86818
  • 280
Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 13:14
  • 46338
  • 23
От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

  • 3 яну 2026 | 13:32
  • 11557
  • 27
Любо Пенев: Чичо, ти беше моята опора, пример и сила през целия ми път

  • 3 яну 2026 | 16:12
  • 30793
  • 9
Борнемут 1:1 Арсенал, Магаляеш се реваншира и изравни

  • 3 яну 2026 | 19:30
  • 1560
  • 3
Академик със страхотен обрат срещу Черно море Тича в Пловдив

  • 3 яну 2026 | 19:46
  • 3351
  • 3