Байерн поднови тренировки и взе млад африкански нападател

Байерн (Мюнхен) привлече под наем младия нападател Бара Сапоко Ндиайе от Гамбия, съобщи лидерът в Бундеслигата. Иначе баварският гранд поднови днес тренировки и започна подготовката си по време на паузата в германския елит.

18-годишният Сапоко Ндиайе пристига от академията Гамбринос Старс Африка с първоначален договор до края на сезона. Той ще се присъедини към тренировките на баварците, след като превъзмогне лека контузия, се казва в изявлението на Байерн.

Гамбринос Старс Африка е футболна академия в Гамбия, която си сътрудничи с Ред енд Голд Футбол, съвместна компания на Байерн и ФК Лос Анджелис от 2023 година.

Първата тренировка на Байерн след зимната пауза бе днес. С изключение на Николас Джаксън, който все още е на Купата на африканските нации със Сенегал, и Йошуа Кимих, който има проблем с глезена, целият отбор беше на разположение при подновяването на заниманията. Мануел Нойер, който пропусна последния мач за годината поради напрежение в адуктора, завърши 45-минутна индивидуална сесия заедно с треньора на вратарите Михаел Рехнер.

След три дни отборът ще гостува на РБ Залцбург в приятелски мач, а на 11 януари Бундеслигата се подновява с домакинство на Волфсбург.