Флик потвърди добрите новини за Ямал и Олмо и призна за нуждата от ново попълнение в защита

Наставникът на Барселона Ханзи Флик говори пред медиите преди първият мач за годината - каталунското дерби с Еспаньол.
Ламин Ямал поднови тренировки и е на линия за дербито
"Преди всичко, честита Нова година. Ще бъде интересен мач, искам да поздравя Маноло Гонсалес (б.ред. - треньорът на Еспаньол), защото това, което прави, е невероятно. Имат пет поредни победи, което е фантастично. Натискат много добре, също и в преходите. Трябва да внимаваме и да играем на най-високо ниво, това е най-важното. Миналият сезон също не беше лесно с тях. Тази година те са уверени, оказват добър натиск и трябва да видим какво ще се случи. Трябва да сме спокойни и да играем най-добрия си футбол", започна германецът.
След това Флик говори за стража Жоан Гарсия, който пристигна в Барселона през лятото именно от Еспаньол и може да очаква негативно посрещане от феновете на бившия си отбор: "Намира се на топ ниво и е нашият номер едно. Нямам никакви притеснения. Не виждам разлики спрямо последните седмици. Ще бъде важен мач. Беше в добри отношения с Иван де ла Пеня. Има увереност и вярва в силните си страни и качества, това е, което иска да покаже утре. Както аз го виждам, той винаги е концентриран. Изигра фантастична половин година, доказа защо решението му е било правилно".
"Ламин Ямал и Дани Олмо са готови за мача. Дани игра в днешната тренировъчна игра, не се страхува в ситуации един на един. Направи важна крачка напред. Ламин също се завърна.
Роналд Араухо? Зависи от него, той не е на 100% физически, но е добре. Трябва да реши колко бързо иска да напредне. За мен е ясно. Това, което виждам и усещам, е, че подкрепата от отбора е фантастична. Той си взе нужното време. На прав път е", добави германецът.
"За мен най-важното е да тренираме така, както го правихме през последните две седмици. С качество, висока интензивност, много концентрирано. Така можеш да се подобряваш, в отбора има много потенциал. Пожелавам си всички играчи да са здрави. Вече имахме много контузии, достатъчно за този сезон", каза още наставникът на Барселона.
Флик призна също, че отборът може да има нужда от нови попълнения през зимния трансферен прозорец, особено в отбрана. "Труден въпрос. Все още не сме напълно готови. Когато погледнеш последната линия, с централни и крайни защитници, имаме нужда от още един играч. Но трябва да го обсъдим. Не е лесно да привлечеш качествен футболист през зимата. Вярвам, че можем да направим нещо, но то трябва да има смисъл".
"Научих много през тази година и половина. Обожавам манталитета на Барселона. Харесва ми да живея тук, имам фантастичен щаб. Играчите са феноменални. Всички служители ни помагат много – комуникационният екип, директорите, Деко и Боян... искаме да дадем най-доброто на нашите фенове. Усещам го всеки ден. Ценя високо това, което има тук, в този клуб. Ще дам всичко от себе си за него", завърши Флик.
