Флик потвърди добрите новини за Ямал и Олмо и призна за нуждата от ново попълнение в защита

Наставникът на Барселона Ханзи Флик говори пред медиите преди първият мач за годината - каталунското дерби с Еспаньол.

Ламин Ямал поднови тренировки и е на линия за дербито

"Преди всичко, честита Нова година. Ще бъде интересен мач, искам да поздравя Маноло Гонсалес (б.ред. - треньорът на Еспаньол), защото това, което прави, е невероятно. Имат пет поредни победи, което е фантастично. Натискат много добре, също и в преходите. Трябва да внимаваме и да играем на най-високо ниво, това е най-важното. Миналият сезон също не беше лесно с тях. Тази година те са уверени, оказват добър натиск и трябва да видим какво ще се случи. Трябва да сме спокойни и да играем най-добрия си футбол", започна германецът.

🚨 Hansi Flick: "Dani Olmo will be back for tomorrow, Lamine Yamal will also be available for the match." pic.twitter.com/qNFfwREoAB — Barça Universal (@BarcaUniversal) January 2, 2026

След това Флик говори за стража Жоан Гарсия, който пристигна в Барселона през лятото именно от Еспаньол и може да очаква негативно посрещане от феновете на бившия си отбор: "Намира се на топ ниво и е нашият номер едно. Нямам никакви притеснения. Не виждам разлики спрямо последните седмици. Ще бъде важен мач. Беше в добри отношения с Иван де ла Пеня. Има увереност и вярва в силните си страни и качества, това е, което иска да покаже утре. Както аз го виждам, той винаги е концентриран. Изигра фантастична половин година, доказа защо решението му е било правилно".

"Ламин Ямал и Дани Олмо са готови за мача. Дани игра в днешната тренировъчна игра, не се страхува в ситуации един на един. Направи важна крачка напред. Ламин също се завърна.

🚨 Hansi Flick: "Araujo is fine. Not at 100% but he must decide it himself. There is support from the dressing room. He is very important and we will give him the time he needs." pic.twitter.com/Axog85V0Gu — Barça Universal (@BarcaUniversal) January 2, 2026

Роналд Араухо? Зависи от него, той не е на 100% физически, но е добре. Трябва да реши колко бързо иска да напредне. За мен е ясно. Това, което виждам и усещам, е, че подкрепата от отбора е фантастична. Той си взе нужното време. На прав път е", добави германецът.

"За мен най-важното е да тренираме така, както го правихме през последните две седмици. С качество, висока интензивност, много концентрирано. Така можеш да се подобряваш, в отбора има много потенциал. Пожелавам си всички играчи да са здрави. Вече имахме много контузии, достатъчно за този сезон", каза още наставникът на Барселона.

🚨 Hansi Flick: "Making signings? With the center-backs and full-backs that we have, it may be that we need some reinforcement but it's not easy to find someone of this level in the winter market. I hope we can do something but it has to make sense." pic.twitter.com/YdePTvcb3r — Barça Universal (@BarcaUniversal) January 2, 2026

Флик призна също, че отборът може да има нужда от нови попълнения през зимния трансферен прозорец, особено в отбрана. "Труден въпрос. Все още не сме напълно готови. Когато погледнеш последната линия, с централни и крайни защитници, имаме нужда от още един играч. Но трябва да го обсъдим. Не е лесно да привлечеш качествен футболист през зимата. Вярвам, че можем да направим нещо, но то трябва да има смисъл".

"Научих много през тази година и половина. Обожавам манталитета на Барселона. Харесва ми да живея тук, имам фантастичен щаб. Играчите са феноменални. Всички служители ни помагат много – комуникационният екип, директорите, Деко и Боян... искаме да дадем най-доброто на нашите фенове. Усещам го всеки ден. Ценя високо това, което има тук, в този клуб. Ще дам всичко от себе си за него", завърши Флик.

Следвай ни:

Снимки: Imago