Барселона подкрепя Кристенсен след тежката контузия

  • 26 дек 2025 | 08:05
  • 387
  • 0

Барселона предприема ход на практическа подкрепа, тъй като след диагнозата за частично разкъсване на кръстни връзки, която получи Андреас Кристенсен, ръководството на клуба действа за удължаване на договора му.

Датският централен защитник се очаква да остане извън игра за значителен период от време. В отговор на това неприятно развитие, ръководството на каталунците вече е започнало контакти с представителите на играча.

Целта на Барселона е да предложи на Кристенсен нов договор с удължаване за още една година – символична инициатива, която показва доверието и признателността на клуба към него.

Снимки: Imago

