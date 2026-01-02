Ламин Ямал поднови тренировки и е на линия за дербито

Ламин Ямал със сигурност ще може да вземе участие в градското дерби между Еспаньол и Барселона, което ще се проведе в събота вечер (22:00 часа). Тази сутрин нападателят на шампионите тренира заедно с останалите си съотборници по време на последната тренировка, която се състоя на спортния комплекс на „блаугранас“ преди сблъсъка.

В четвъртък, по време на първото занимание за годината, играчът на Барса не взе участие. Тогава Ламин пристигна на базата, но не се чувстваше добре и след разговор с лекарите на клуба беше решено да не тренира с групата и да се прибере у дома. Клубът не излезе с официално медицинско съобщение, тъй като ставаше въпрос за неразположение, което не се считаше за сериозно.

🚨🚨| JUST IN: Lamine Yamal is TRAINING with the squad! ✅



pic.twitter.com/9RAsZwoCKD — Managing Barça (@ManagingBarca) January 2, 2026

Иначе на днешната тренировка се включиха още футболисти като Педри, Араухо и Дани Олмо, които в последно време имаха различни проблеми. Първият със сигурност ще бъде в групата за мача. Очаква се уругваецът също да попадне в нея. Остава да се види какво е състоянието на Олмо след изваждането на рамото, което получи срещу Атлетико Мадрид, като той е с най-малки шансове да бъде включен в групата на Ханзи Флик.

Единственият, който не тренира с останалите си съотборници, беше Рууни Бардагджи. Шведът има леки болки и правеше упражнения във фитнеса.

След каталунския сблъсък тимът на Барса отива в Джеда (Саудитска Арабия) за Суперкупата на Испания. Там - в сряда - отборът излиза срещу Атлетик Билбао в единия полуфинал, а в другия съперници ще са Реал Мадрид и Атлетико Мадрид. Финалът ще бъде в неделя (11 януари), като среща за 3/4-то място няма да има.