Агентът на Кристиано: Ямал е играч на настоящето и бъдещето

Известният футболен агент Жорже Мендеш, който представлява Кристиано Роналдо, изрази възхищението си от Ламин Ямал.

“Ламин Ямал е играч на настоящето и бъдещето. Има и други, но смятам, че Ламин може да спечели наградата за най-добър футболист в света няколко пъти“, заяви Мендеш.

Тези дни самият импресарио спечели приза за агент на година на наградите Globe Soccer Awards.

Мениджърът бързо насочи вниманието към родината си: „Освен Ямал, има и много други качествени играчи – Витиня, Жоао Невеш, Рубен Диаш... Изброявам само футболисти от португалския национален отбор, защото за мен това е най-силният тим в историята на португалския футбол.“

Запитан за очакванията към отбора за предстоящото световно първенство, агентът не скри своя оптимизъм. „Това е уникална възможност. На всяка позиция имаме най-добрите. Рубен Диаш е най-добрият централен защитник в момента, Кансело е най-добрият краен бранител в света, а Витиня и Жоао Невеш формират най-добрата халфова линия. Имаме всичко, а на всичкото отгоре разполагаме и с Кристиано Роналдо – най-великият в историята. Със сигурност пропускам някого“, завърши Мендеш.

