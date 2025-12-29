Араухо се завърна към тренировките с Барселона след проблемите с психичното му здраве

Роналд Араухо се завърна към тренировките на Барселона, отбелязвайки значителна крачка напред след отсъствието си по здравословни причини, свързани с психичното му състояние.
Уругвайският защитник бе поискал отпуск от клуба в началото на декември, тъй като се чувстваше психически изтощен и неспособен да изпълнява спортните си задължения, въпреки че не страдаше от физическа травма.
Барса пусна Араухо в безсрочен отпуск, защитникът се опасявал, че ще навреди на отбора
Решението му временно да се отдръпне от състезателните си ангажименти беше посрещнато с пълно уважение и подкрепа от ръководството, треньорския щаб и съотборниците му. Завръщането му към тренировките след около месец отсъствие бележи началото на неговото възстановяване и връщане към активна игра.
Араухо планира да благодари на феновете на каталунския клуб за подкрепата им.