Араухо се завърна към тренировките с Барселона след проблемите с психичното му здраве

Роналд Араухо се завърна към тренировките на Барселона, отбелязвайки значителна крачка напред след отсъствието си по здравословни причини, свързани с психичното му състояние.

Уругвайският защитник бе поискал отпуск от клуба в началото на декември, тъй като се чувстваше психически изтощен и неспособен да изпълнява спортните си задължения, въпреки че не страдаше от физическа травма.

Барса пусна Араухо в безсрочен отпуск, защитникът се опасявал, че ще навреди на отбора

Решението му временно да се отдръпне от състезателните си ангажименти беше посрещнато с пълно уважение и подкрепа от ръководството, треньорския щаб и съотборниците му. Завръщането му към тренировките след около месец отсъствие бележи началото на неговото възстановяване и връщане към активна игра.

Араухо планира да благодари на феновете на каталунския клуб за подкрепата им.

