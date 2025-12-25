Барселона предаде всички документи - чака се решение на общината

Завръщането на Барселона на „Спотифай Камп Ноу“ стана реалност, след като там отборът се изправи срещу Атлетик Билбао на 22 ноември (4:0) пред 45 157 зрители. Сега следващата стъпка – провеждането на мачове пред 62 000 фенове – е в ръцете на Община на Барселона.

По информация на “Мундо Депортиво” каталунският клуб вече е предал цялата необходима документация на градския съвет, който трябва да я разгледа и да издаде лиценз 1C. Този лиценз ще позволи увеличаването на настоящия капацитет от около 45 000 на 62 000 зрители. Визуално, след като общината даде зелена светлина, ще може да се види целият пръстен на първия и втория етаж на трибуните, който досега беше прекъснат от празната северна трибуна по време на мачовете на Барса.

От клуба смятат, че това ще бъде нова голяма стъпка в постепенното завръщане в дома на барселонизма. Възможността мачовете да се играят с напълно заети два етажа, с 360-градусова гледка, пълна със зрители и фенове, ще придаде допълнителна атмосфера в очакване на завършването на третата и последна фаза. Тя включва третия етаж на трибуните, който след приключването си ще позволи достигането на пълния капацитет от близо 105 000 зрители – нещо, което се очаква да се случи приблизително в началото на следващия сезон.

От Барселона не искат да си поставят конкретни срокове или да посочват определен двубой главно защото решението не зависи от тях. Тъй като Общината трябва да даде одобрението си, на клуба му остава само да чака и да бъде готов да реагира, щом получи лиценз 1C.

Ако анализираме най-близкия календар на първия отбор, домакинството на Овиедо на „Спотифай Камп Ноу“ на 25 януари може да бъде датата, на която отново ще видим 62 000 зрители на стадиона.

Програмата предвижда първите два мача от Ла Лига за 2026 г. да бъдат гостувания – на 3 януари на „Корнея-Ел Прат“ срещу Еспаньол (22:00 ч.) и на 18 януари на „Аноета“ срещу Реал Сосиедад (22:00 ч.). Следващият европейски двубой също ще бъде далеч от дома – в Прага срещу Славия на 21 януари (21:00 ч.). За Купата на краля осминафиналите, които ще се играят между 13 и 15 януари, също ще бъдат извън Барселона, тъй като Барса със сигурност ще играе срещу съперник от по-ниска категория. По този начин домакинството на астурийския отбор в края на януари изглежда най-подходящият момент за игра с напълно заети първи два етажа. Ако това не се случи тогава, следващата възможност може да бъде няколко дни по-късно, на 28 януари, в мач от Шампионската лига срещу Копенхаген.