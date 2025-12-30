Барселона отново проучва възможността за трансфер на Влахович

Звездата на Ювентус Душан Влахович остава сред основните цели на Барселона за заместник на Роберт Левандовски. Ръководството на каталунския гранд вече е направило първоначални сондажи относно възможността за привличането на нападателя, съобщава испанския вестник "Marca".

Договорът на сръбския национал с клуба от Торино изтича в края на сезона, което го прави още по-апетитна хапка на трансферния пазар. Каталунците търсят дългосрочен заместник на Левандовски, чийто настоящ контракт също е до юни 2026 г. и включва опция за удължаване с още един сезон.

Според информацията, основният вариант за Барселона е да договори трансфера на Влахович като свободен агент след края на кампанията. Въпреки това не е изключено испанският клуб да се опита да подпише с 25-годишния футболист още през януарския трансферен прозорец срещу намалена сума, макар това да е малко вероятно, имайки предвид, че бившата звезда на Фиорентина няма да бъде на разположение до март 2026 г., след като по-рано този месец претърпя операция за възстановяване на сухожилие на левия адуктор.

От началото на сезона Влахович е отбелязал шест гола в 17 мача за Ювентус.

