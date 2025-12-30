Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барселона отново проучва възможността за трансфер на Влахович

Барселона отново проучва възможността за трансфер на Влахович

  • 30 дек 2025 | 05:34
  • 313
  • 0
Барселона отново проучва възможността за трансфер на Влахович

Звездата на Ювентус Душан Влахович остава сред основните цели на Барселона за заместник на Роберт Левандовски. Ръководството на каталунския гранд вече е направило първоначални сондажи относно възможността за привличането на нападателя, съобщава испанския вестник "Marca".

Договорът на сръбския национал с клуба от Торино изтича в края на сезона, което го прави още по-апетитна хапка на трансферния пазар. Каталунците търсят дългосрочен заместник на Левандовски, чийто настоящ контракт също е до юни 2026 г. и включва опция за удължаване с още един сезон.

Според информацията, основният вариант за Барселона е да договори трансфера на Влахович като свободен агент след края на кампанията. Въпреки това не е изключено испанският клуб да се опита да подпише с 25-годишния футболист още през януарския трансферен прозорец срещу намалена сума, макар това да е малко вероятно, имайки предвид, че бившата звезда на Фиорентина няма да бъде на разположение до март 2026 г., след като по-рано този месец претърпя операция за възстановяване на сухожилие на левия адуктор.

От началото на сезона Влахович е отбелязал шест гола в 17 мача за Ювентус.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Столът на Еспирито Санто в Уест Хам се клати

Столът на Еспирито Санто в Уест Хам се клати

  • 30 дек 2025 | 01:32
  • 669
  • 0
Барселона ще е без Дани Олмо и в дербито с Еспаньол

Барселона ще е без Дани Олмо и в дербито с Еспаньол

  • 30 дек 2025 | 00:28
  • 788
  • 0
Поредно разочарование за Кръстев и Оксфорд

Поредно разочарование за Кръстев и Оксфорд

  • 29 дек 2025 | 23:56
  • 2698
  • 2
Рома се разправи с Дженоа с три бързи гола

Рома се разправи с Дженоа с три бързи гола

  • 29 дек 2025 | 23:39
  • 3347
  • 0
Мароко е на 1/8-финалите след класика над Замбия

Мароко е на 1/8-финалите след класика над Замбия

  • 29 дек 2025 | 23:05
  • 3950
  • 1
Трето поредно реми свърши работа на Мали

Трето поредно реми свърши работа на Мали

  • 29 дек 2025 | 22:56
  • 1289
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия осъществи изненадващ трансфер, продаде национал на балкански гранд

Славия осъществи изненадващ трансфер, продаде национал на балкански гранд

  • 29 дек 2025 | 16:15
  • 46671
  • 60
Зверска катастрофа с Антъни Джошуа в Нигерия!

Зверска катастрофа с Антъни Джошуа в Нигерия!

  • 29 дек 2025 | 14:57
  • 77513
  • 15
Алекс Николов е все по-близо до върха на световния волейбол

Алекс Николов е все по-близо до върха на световния волейбол

  • 29 дек 2025 | 16:35
  • 24728
  • 8
Мароко е на 1/8-финалите след класика над Замбия

Мароко е на 1/8-финалите след класика над Замбия

  • 29 дек 2025 | 23:05
  • 3950
  • 1
Черно море Тича надви Рилски спортист след епична битка до последните секунди

Черно море Тича надви Рилски спортист след епична битка до последните секунди

  • 29 дек 2025 | 21:08
  • 11106
  • 18
Официално: Левски се раздели с ненужен халф

Официално: Левски се раздели с ненужен халф

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 42315
  • 34