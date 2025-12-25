Популярни
  Барселона
  2. Барселона
  Ламин Ямал се включи в мачле на плажа в Дубай

Ламин Ямал се включи в мачле на плажа в Дубай

  25 дек 2025 | 12:54
  • 1340
  • 0

Суперзвездата на Барселона Ламин Ямал създаде незабравими спомени за група щастливи деца в Дубай, след като бе забелязан да играе футбол с тях на плажа. 18-годишният талант, който е в ОАЕ по време на зимната си почивка и за да присъства на предстоящите награди „Globe Soccer Awards“ на 28 декември, не се поколеба да се включи в импровизираната игра на пясъка.

В трогателен момент, споделен в социалната мрежа X, Ямал бе видян да играе бос редом до случайни деца, които не можеха да повярват на късмета си.

Само на 18 години Ямал вече е постигнал това, за което много играчи могат само да мечтаят през цялата си кариера – спечели няколко трофея с Барселона и вдигна европейската титла с Испания през 2024 г.

За наградите „Globe Soccer Awards“ нападателят е номиниран за приза „Най-добър играч“. Той беше в Дубай на почивка и преди година.

