Феновете на Барселона посочиха двете звезди, които искат аут от отбора

Проучване, проведено от местното издание "Мундо Депортиво", разкри, че двама ключови играчи на Барселона вече не са желани от привържениците на клуба. Анкетата, която е била проведена сред 300 членове на клуба, относно това кои футболисти биха искали да видят продадени от любимия си отбор през лятото на 2026 година.

В нея са били включени и допълнителни въпроси като мнението на привържениците относно бъдещето на Роберт Левандовски, чийто контракт изтича в края на настоящия сезон и дали Маркъс Рашфорд, който в момента е част от каталунците под наем, трябва да бъде откупен. Привържениците сакатегорични за две имена, които искат да видят извън клуба повече от всички останали.

Френки де Йонг е посочен от 37,3% от членовете като играча, когото най-много биха искали да видят продаден, докато Роналд Араухо го следва плътно с 32,9% от гласовете.

Междувременно 59,3% от анкетираните членове на Барселона – общо 178 души – заявяват, че не биха подновили договора на 37-годишния Левандовски в края на кампанията. Едва 31,6% искат да задържат легендарния полски нападател.

Левандовски, който продължава да е доста полезен на испанския гранд, отбелязвайки 109 гола в 163 мача, бъдещето му изглежда ще бъде далеч от "Камп Ноу". Въпреки че е вкарал осем гола в 13 мача от Ла Лига този сезон, според "Атлетик" най-вероятният сценарий е той да не поднови договора си с шампионите.



28-годишният Рашфорд се адаптира добре в испанския гранд след трудно начало. Той е отбелязал седем гола във всички турнири през този сезон и е записал впечатляващите 11 асистенции, осем от които в Ла Лига, доказвайки се като ефективен играч по левия фланг.

Според различни информации от Барселона разполагат с опция за неговото откупуване на стойност около 30 милиона евро

Германският вратар Марк-Андре тер Стеген събра 13,6% от вота, което означава, че 41 членове искат да го видят продаден.

Нападателят Феран Торес е следващият с 6,3%, докато само 2,6% искат да видят извън отбора френския защитник Жул Кунде.

Изненадващо, дори детето-чудо на Barcelona, Ламин Ямал, не беше пощаден. Двама членове искат да видят 18-годишния талант, който зае второ място в гласуването за „Златната топка“, изхвърлен от клуба.

