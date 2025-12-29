Популярни
Барселона хвърли око на Нейтън Аке

  • 29 дек 2025 | 06:33
  • 309
  • 3
Барселона хвърли око на Нейтън Аке

Ръководството на Барселона обмисля възможността да привлече защитника на Манчестър Сити Нейтън Аке на изгодна цена през януарския трансферен прозорец. Каталунският клуб търси нов централен бранител за следващия месец и в момента проучва пазара в Премиър лийг за подходящи варианти, пише „Sport“.

Първи избор на Барса бе защитника на Нотингам Форест Мурило. Опитите за неговото привличане обаче се оказаха неуспешни. Ръководството на клуба от „Сити Граунд“ е поставило цена от 100 милиона паунда на бразилския национал и настоява, че няма да разглежда оферти преди лятото.

Така от "Камп Ноу" са насочили поглед към Аке, който би бил доста по-достъпна опция. Манчестър Сити е по-склонен да обсъди сделка за нидерландеца, който през този сезон по-рядко попада в титулярния състав.

Според информациите Барселона е готов да започне преговори със Сити за първоначален наем на нидерландския национал с опция за откупуване. От Сити също са склонни да седнат на масата за преговори, стига да получат достатъчно интересно предложение.

