  • 31 дек 2025 | 15:44
Мбапе е контузен, пропуска мачовете за Суперкупата

Голмайсторът на Реал Мадрид Килиан Мбапе ще пропусне мачовете за Суперкупата на Испания в началото на 2026 година. Според "Екип" нападателят днес е преминал преглед на ядрено-магнитен резонанс и резултатите са показали, че ще са му нужни лечение и почивка от минимум три седмици. Изданието твърди, че Мбапе е играл с болка в последните няколко мача, но не е подозирал, че може да има по-сериозен проблем. Французинът усетил, че не може да ускорява по време на спринтове и тогава е започнал да се тревожи.

Реал Мадрид потвърди за контузията на официалния си сайт, но без да разкрива колко време ще трябва да се възстановява Мбапе. Сигурно е обаче, че той няма да бъде на линия за двубоите за Суперкупата, които ще са между 7-и и 11-и януари в Саудитска Арабия.

„След тестове, проведени днес на нашия играч Килиан Мбапе от медицинските служби на Реал Мадрид, той е диагностициран с навяхване на лявото коляно. Възстановяването му ще бъде наблюдавано", гласи официалното съобщение на кралския клуб.

