Наказаха тежко полицай заради бонус от Мбапе

Полицай, получил дарение от Килиан Мбапе в размер на 60 300 евро за работата си по охраната на френския национален отбор по време на Световното първенство през 2022 г., е бил санкциониран с принудително предсрочно пенсиониране, съобщи във вторник вестник Le Monde. Изданието обаче уточнява, че 57-годишният служител от отдела за борба с безредиците, известен като „Момо“, който работи с Френската футболна федерация (FFF) от 21 години, все пак ще бъде част от екипа по сигурността на федерацията за Мондиала през 2026 г., но този път с временен договор, подписан до края на юли.

Главният инспекторат на националната полиция (IGPN) е провел вътрешно разследване относно условията на плащанията към служителите, които са били обвинени в липса на лоялност, почтеност и отчетност.

След приключване на разследването ръководството на полицията е решило да наложи санкция за предсрочно пенсиониране на 20 декември. Тази мярка обаче има по-скоро символичен характер, тъй като самият служител е щял да се пенсионира само 10 дни по-късно. Въпреки това санкцията за предсрочно пенсиониране е най-тежката преди директно уволнение и във френската национална полиция се прилага в много редки случаи (по-малко от десет случая годишно в цялата страна).

Успоредно с това полицейският командир, заедно с още четирима служители, е обект на разследване от френското правосъдие заради плащанията, направени от Мбапе към петимата – на обща стойност 180 300 евро. Разследването е инициирано от френската служба за борба с прането на пари, данъчните измами и финансирането на тероризма (Tracfin).

Според информация, публикувана от седмичника Le Canard Enchaîné през юли, преди да направи даренията, Мбапе се е консултирал със своя данъчен адвокат. Той го е уверил, че сумите не подлежат на деклариране пред данъчните власти. Настоящият играч на Реал Мадрид е получил премия от 500 000 евро от FFF за второто място на Световното първенство след загубения финал срещу Аржентина след изпълнение на дузпи. Мбапе е обяснил, че е решил да дари цялата сума на различни граждански сдружения, както и на членовете на полицейския екип, охранявал играчите.

