Мбапе разкри какво иска през новата година

  • 30 дек 2025 | 13:58
  • 322
  • 0
Килиан Мбапе, който от началото на сезона мъкне Реал Мадрид на гърба си, е категоричен какво иска през новата година. Нападателят си пожела трофеи, като със своите 30 гола в 27 мача от началото на кампанията помага най-много за това.

“Удоволствие е да играя в Реал Мадрид и винаги да се наслаждавам на настоящето и да нося радост на всички. За 2026 година си пожелавам щастие, здраве и трофеи. Защото ако печелим, хората ще бъдат щастливи”, заяви Мбапе.

Днес “белите” проведоха традиционната за това време на годината открита за феновете тренировка на базата.

Тимът на Чаби Алонсо поднови занимания вчера след 8-дневна ваканция. Реал се завръща на терена в неделя (4 януари) в домакинство срещу Бетис.

