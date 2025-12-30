Популярни
  • 30 дек 2025 | 00:28
  • 337
  • 0
Барселона ще е без Дани Олмо и в дербито с Еспаньол

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик изглежда няма да може да разчита на Дани Олмо в първия мач на отбора за 2026 година при гостуването на Еспаньол на 3 януари.

Атакуващият полузащитник се възстановява от контузия от началото на декември, след като извади рамото си в двубоя срещу Атлетико Мадрид. Надеждите бяха, че футболистът ще успее да се възстанови навреме за срещата с Еспаньол от Ла Лига, но испанският вестник "Sport" твърди, че това няма да бъде възможно.

Съществуваше риск да се наложи операция, което би означавало четири месеца отсъствие, но в крайна сметка беше приложен консервативен подход при лечението на Дани Олмо. Треньорският екип на Барселона обаче няма да предприема рискове с преждевременното му връщане на терена.

Въпреки че е планирано Олмо да поднови тренировки в предстоящите дни, по-вероятно е той да не получи медицинско разрешение да играе до следващата седмица, когато за каталунците предстои участие в турнира за Суперкупата на Испания в Саудитска Арабия.

