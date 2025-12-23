Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барса не се отказва от Марк Геи

Барса не се отказва от Марк Геи

  • 23 дек 2025 | 23:12
  • 335
  • 0
Барса не се отказва от Марк Геи

От Барселона работят сериозно по възможността да привлекат английския национален защитник Марк Геи на мястото на датчанина Андреас Кристенсен, който е контузен и няма да може да играе няколко месеца заради частично разкъсване на връзки на лявото коляно. Това твърди каталунският вестник "Спорт".

Лидерът в Ла Лига дори ще се опита да привлече Геи, който е фаворит на спортния директор на клуба Деко, още през януари, но е малко вероятно Кристъл Палас да приеме да се раздели с един от основните си футболисти по средата на сезона.

Трансферът на англичанина няма да е лесен, тъй като сериозен интерес към него има и от Байерн (Мюнхен). В случай, че той избере Бундеслигата, тогава от Барселона ще се ориентират към Нико Шлотербек от Борусия (Дортмунд) или Пау Торес от Астън Вила.

Преди началото на сезона Марк Геи беше много близо до преминаване в Ливърпул, но сделката се провали в последния момент.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Томас Франк защити Ван де Вен за влизането му срещу Исак

Томас Франк защити Ван де Вен за влизането му срещу Исак

  • 23 дек 2025 | 19:41
  • 3324
  • 0
Силно начало на Сенегал, Джаксън с два гола

Силно начало на Сенегал, Джаксън с два гола

  • 23 дек 2025 | 19:24
  • 3281
  • 0
Бразилски национал ще подпише с Атлетико Минейро

Бразилски национал ще подпише с Атлетико Минейро

  • 23 дек 2025 | 19:05
  • 1187
  • 0
Ираола: Не искам да загубя Семеньо, но не знам какво ще се случи

Ираола: Не искам да загубя Семеньо, но не знам какво ще се случи

  • 23 дек 2025 | 18:42
  • 1322
  • 0
Празничният сблъсък на "Олд Трафорд" може да ви донесе 65-инчов 4K телевизор

Празничният сблъсък на "Олд Трафорд" може да ви донесе 65-инчов 4K телевизор

  • 23 дек 2025 | 18:32
  • 3058
  • 1
Та вярва, че Германия има шанс за световната титла и че Карл има място в националния отбор

Та вярва, че Германия има шанс за световната титла и че Карл има място в националния отбор

  • 23 дек 2025 | 18:10
  • 987
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арсенал 1:1 Кристъл Палас, Геи изравни в добавеното време

Арсенал 1:1 Кристъл Палас, Геи изравни в добавеното време

  • 23 дек 2025 | 23:55
  • 4695
  • 14
Пламен Андреев пред трансфер в Полша?

Пламен Андреев пред трансфер в Полша?

  • 23 дек 2025 | 21:26
  • 5192
  • 5
Лудогорец поиска извънредна среща между клубовете, БФС и ПФЛ, обяви причините

Лудогорец поиска извънредна среща между клубовете, БФС и ПФЛ, обяви причините

  • 23 дек 2025 | 16:40
  • 25043
  • 142
Илиян Филипов: Разплатихме се към всички! Херо ще върне Ботев там, където е мястото му

Илиян Филипов: Разплатихме се към всички! Херо ще върне Ботев там, където е мястото му

  • 23 дек 2025 | 17:49
  • 11238
  • 18
Сираков призна за “немалко грешки” и призова: Пазете Левски! Едни избраха лесния, но измамен път към щастието

Сираков призна за “немалко грешки” и призова: Пазете Левски! Едни избраха лесния, но измамен път към щастието

  • 23 дек 2025 | 14:21
  • 20449
  • 176
Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

  • 23 дек 2025 | 11:45
  • 25677
  • 39