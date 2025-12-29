Популярни
  2. Барселона
  3. Викат Лапорта в съда по дело за предполагаема измама за 100 000 евро

Викат Лапорта в съда по дело за предполагаема измама за 100 000 евро

  • 29 дек 2025 | 14:14
Викат Лапорта в съда по дело за предполагаема измама за 100 000 евро

Разследващ съд №22 в Барселона е призовал за показания на 16 януари президента на ФК Барселона Жоан Лапорта, вицепрезидента Рафаел Юсте и бившите директори на клуба Шавиер Сала и Мартин и Жоан Оливер. Те са обвинени в предполагаема измама на стойност около 100 000 евро, съобщава “Ел Периодико”.

Това е третото открито дело, по което Лапорта е разследван за предполагаема измама. То е свързано с дейността на компаниите Core Store, базирана в Барселона, и CSSB Limited, регистрирана в Хонконг, чийто законен представител е бил Жоан Оливер. Твърди се, че няколко инвеститори са предоставили пари на тези дружества в замяна на висока годишна доходност, но в крайна сметка не са получили нито обещаните лихви, нито са си върнали вложените средства.

По-конкретно става дума за случай от 2016 година, когато семейство, спечелило от лотария, е било насочено към инвестиции в CSSB Limited, която е мажоритарен собственик на Core Store, на който Лапорта е администратор между 2011 и 2019 година. На семейството е обещана възвращаемост от 6% на годишна база, която не се е случила. Шефът на Барселона напълно е отрекъл участието си в каквито и да било престъпни и действия, подлежащи на санкция от закона, като също така е посочил, че той не е подписвал никакви документи, свързани със случая, а името му е включено в жалбата единствено, за да се придаде по-сериозно значение на проблема и за да се привлече медиен интерес.

През ноември миналата година съдът в Барселона нареди на разследващия магистрат да приеме жалбата, подадена от потърпевшата страна, която е успяла да си възстанови едва 12 500 евро от вложената сума.

Освен Лапорта, Юсте, Сала и Мартин и Оливер, съдията е разпоредил на 16 януари в съда да се явят и представители на Core Store и CSSB Limited. Според магистрата, ако изложените в жалбата факти се окажат верни, те биха могли да представляват престъпление „измама“.

През 2016 г. ищцата научава за две свързани помежду си инвестиционни възможности с атрактивни условия. Според нейните твърдения, тя е предоставила 50 000 евро на Core Store под формата на петгодишен заем с 6% годишна лихва, като по договора Жоан Оливер е действал като управител. Отделно, през август 2016 г. тя инвестира 54 000 долара (42 420 евро по текущия курс) в дружеството CSSB Limited за втората инвестиция, отново под надзора на Оливер и с нечетлив подпис. След като потърпевшата предявява претенции поради предполагаемо неизпълнение на плащанията, на 5 август 2024 г. тя получава обратно само 12 500 евро.

