  1. Sportal.bg
  2. Барселона
Рашфорд: Голямото ми желание е да остана в Барса

  • 24 дек 2025 | 01:54
Рашфорд: Голямото ми желание е да остана в Барса

Нападателят на Барселона Маркъс Рашфорд изрази категоричното си желание да остане в клуба и след края на настоящия си период под наем. Английският национал сподели впечатленията си от първите месеци в каталунската столица и очерта целите си за бъдещето.

„Адаптирам се прекрасно към клуба и града. Още с пристигането си усетих, че съм приет много добре. Тук съм, за да помогна на отбора да печели трофеи. Миналият сезон беше фантастичен, но в живота всичко се случва много бързо, нещата се променят и нашата цел е да повторим успеха. Напълно съм съсредоточен върху това. Всичко с треньорския щаб и съотборниците е прекрасно, не мога да се оплача“, заяви Рашфорд пред каталунското издание "Спорт".

Запитан дали основната му цел е да убеди клуба да активира откупната му клауза, юношата на Манчестър Юнайтед отговори без колебание.

„Разбира се. Всичко, което искам, е да остана в Барса. Това е крайната цел, но не е единствената причина, поради която тренирам усърдно и давам всичко от себе си. Целта е да побеждаваме. Барса е най-великият клуб, създаден, за да печели трофеи“, завърши Рашфорд.

Снимки: Imago

