Рашфорд: Голямото ми желание е да остана в Барса

Нападателят на Барселона Маркъс Рашфорд изрази категоричното си желание да остане в клуба и след края на настоящия си период под наем. Английският национал сподели впечатленията си от първите месеци в каталунската столица и очерта целите си за бъдещето.

„Адаптирам се прекрасно към клуба и града. Още с пристигането си усетих, че съм приет много добре. Тук съм, за да помогна на отбора да печели трофеи. Миналият сезон беше фантастичен, но в живота всичко се случва много бързо, нещата се променят и нашата цел е да повторим успеха. Напълно съм съсредоточен върху това. Всичко с треньорския щаб и съотборниците е прекрасно, не мога да се оплача“, заяви Рашфорд пред каталунското издание "Спорт".

🚨🎙️| Rashford: “Of course, what I want is to stay in Barcelona. This is the ultimate goal, but it’s not the reason that makes me train hard and give my all. The goal is to win. Barcelona is a huge and wonderful club, built to win titles.” #fcblive 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/wDJqUHqTS2 — BarçaTimes (@BarcaTimes) December 23, 2025

Запитан дали основната му цел е да убеди клуба да активира откупната му клауза, юношата на Манчестър Юнайтед отговори без колебание.

„Разбира се. Всичко, което искам, е да остана в Барса. Това е крайната цел, но не е единствената причина, поради която тренирам усърдно и давам всичко от себе си. Целта е да побеждаваме. Барса е най-великият клуб, създаден, за да печели трофеи“, завърши Рашфорд.

Снимки: Imago