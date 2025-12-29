Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Равносметката на Лапорта: Бихме Реал Мадрид в Ла Лига, а в ШЛ си научихме урока

Равносметката на Лапорта: Бихме Реал Мадрид в Ла Лига, а в ШЛ си научихме урока

  • 29 дек 2025 | 10:19
  • 978
  • 0
Равносметката на Лапорта: Бихме Реал Мадрид в Ла Лига, а в ШЛ си научихме урока

Президентът на Барселона Жоан Лапорта се качи на сцената цели три пъти, за да приеме тройно отличие за каталунския клуб по време на наградите на Ла Лига, които се раздаваха на церемонията Globe Soccer Awards. Босът на „блаугранас“ изглеждаше едновременно развълнуван и горд, след като получи признанието за най-добър клуб в ЛаЛига за сезон 24-25, както и отличията за Ханзи Флик като най-добър треньор и за Рафиня като най-изявен футболист. Барселона спечели и четвърта награда, която отиде при Ламин Ямал, който лично прие приза за най-добър играч под 23 години.

„Благодаря за признанието, което получаваме. Сезонът беше много оспорван, както винаги се борихме с нашия вечен съперник (Реал Мадрид - бел.ред.). Спомням си трудните моменти, в които отборът винаги показваше характер. През ноември преминахме през труден период, но с Ламин, Рафиня, Педри, Балде и останалите го преодоляхме. Ханзи Флик им вдъхна дух на победители. Също така ще запомня урока, който научихме в Шампионската лига, и факта, че в Ла Лига надвихме Реал Мадрид в битката за титлата“, обясни Лапорта, докато получаваше наградата за най-добър клуб в Ла Лига за сезон 24-25.

Президентът на „кулес“ подчерта, че отборът е успял да наложи своя стил на игра – аспект, който Ханзи Флик въведе с пристигането си в Барселона. Лапорта се възползва от момента, за да изтъкне успехите през настоящата кампания и не пропусна да спомене завръщането на „Спотифай Камп Ноу“ през ноември. „Само си помислете, да построиш нов стадион и да се завърнеш у дома е една колективна мечта“.

Лапорта се върна на сцената, за да приеме от името на Ханзи Флик наградата за най-добър треньор в Ла Лига за изминалия сезон. „Той е професионалист и налага дисциплина с уважение. Привилегия е да го имаме за треньор, заедно с Деко и неговите сътрудници, които се справят много добре. Ключът към успеха му е способността да се адаптира към клуба. Работата на целия щаб е невероятна“, заяви той. Германският специалист спечели отличието още в първата си година в Испания.

Третият път, в който Лапорта се качи на сцената, беше за да приеме наградата на Рафиня за най-добър играч. „Това е гордост. Той излъчва страст и притежава огромен талант“, увери адвокатът. Самият нападател също се включи чрез видеообръщение. „Извинявам се, че не мога да присъствам, но съм много развълнуван, че работата ми е оценена. Беше незабравим сезон, както в колективен, така и в личен план. Искам да благодаря на Ла Лига за тази награда и за това, че са гледали мачовете ми от миналия сезон“, каза бразилецът. От думите му изглежда, че играчът все още е недоволен от отсъствието си в идеалния отбор на ФИФА, обявен в средата на месеца. Дори Ханзи Флик разкритикува това решение по време на пресконференция.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Кроос: Чаби ще успее в Реал, стига да получи достатъчно време

Кроос: Чаби ще успее в Реал, стига да получи достатъчно време

  • 29 дек 2025 | 07:04
  • 1246
  • 1
Барселона хвърли око на Нейтън Аке

Барселона хвърли око на Нейтън Аке

  • 29 дек 2025 | 06:33
  • 1803
  • 3
Джон Тери няма да става мениджър на Филип Кръстев в Оксфорд

Джон Тери няма да става мениджър на Филип Кръстев в Оксфорд

  • 29 дек 2025 | 05:58
  • 2107
  • 3
Ман Юнайтед опитва да договори нападател без пари

Ман Юнайтед опитва да договори нападател без пари

  • 29 дек 2025 | 05:33
  • 4507
  • 0
Реал Мадрид се насочва към Витиня при продажба на Винисиус

Реал Мадрид се насочва към Витиня при продажба на Винисиус

  • 29 дек 2025 | 05:03
  • 3072
  • 2
Тотнъм предлага нов договор на Ван де Вен

Тотнъм предлага нов договор на Ван де Вен

  • 29 дек 2025 | 04:25
  • 2512
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

  • 29 дек 2025 | 11:39
  • 3597
  • 1
Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година

Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година

  • 29 дек 2025 | 08:14
  • 21324
  • 19
Отбор от Израел отново посяга към Марин Петков

Отбор от Израел отново посяга към Марин Петков

  • 29 дек 2025 | 08:00
  • 9596
  • 14
Волейболът превзе Златната десетка за най-добър млад спортист на 2025 г.

Волейболът превзе Златната десетка за най-добър млад спортист на 2025 г.

  • 29 дек 2025 | 10:24
  • 3289
  • 0
Мъри дава трима свои играчи на Ботев (Пловдив)

Мъри дава трима свои играчи на Ботев (Пловдив)

  • 29 дек 2025 | 07:37
  • 14763
  • 6
Финални разговори по трансфера на Манчестър Сити за 65 млн. паунда

Финални разговори по трансфера на Манчестър Сити за 65 млн. паунда

  • 29 дек 2025 | 10:34
  • 4569
  • 0