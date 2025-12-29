Равносметката на Лапорта: Бихме Реал Мадрид в Ла Лига, а в ШЛ си научихме урока

Президентът на Барселона Жоан Лапорта се качи на сцената цели три пъти, за да приеме тройно отличие за каталунския клуб по време на наградите на Ла Лига, които се раздаваха на церемонията Globe Soccer Awards. Босът на „блаугранас“ изглеждаше едновременно развълнуван и горд, след като получи признанието за най-добър клуб в ЛаЛига за сезон 24-25, както и отличията за Ханзи Флик като най-добър треньор и за Рафиня като най-изявен футболист. Барселона спечели и четвърта награда, която отиде при Ламин Ямал, който лично прие приза за най-добър играч под 23 години.

„Благодаря за признанието, което получаваме. Сезонът беше много оспорван, както винаги се борихме с нашия вечен съперник (Реал Мадрид - бел.ред.). Спомням си трудните моменти, в които отборът винаги показваше характер. През ноември преминахме през труден период, но с Ламин, Рафиня, Педри, Балде и останалите го преодоляхме. Ханзи Флик им вдъхна дух на победители. Също така ще запомня урока, който научихме в Шампионската лига, и факта, че в Ла Лига надвихме Реал Мадрид в битката за титлата“, обясни Лапорта, докато получаваше наградата за най-добър клуб в Ла Лига за сезон 24-25.

Президентът на „кулес“ подчерта, че отборът е успял да наложи своя стил на игра – аспект, който Ханзи Флик въведе с пристигането си в Барселона. Лапорта се възползва от момента, за да изтъкне успехите през настоящата кампания и не пропусна да спомене завръщането на „Спотифай Камп Ноу“ през ноември. „Само си помислете, да построиш нов стадион и да се завърнеш у дома е една колективна мечта“.

Лапорта се върна на сцената, за да приеме от името на Ханзи Флик наградата за най-добър треньор в Ла Лига за изминалия сезон. „Той е професионалист и налага дисциплина с уважение. Привилегия е да го имаме за треньор, заедно с Деко и неговите сътрудници, които се справят много добре. Ключът към успеха му е способността да се адаптира към клуба. Работата на целия щаб е невероятна“, заяви той. Германският специалист спечели отличието още в първата си година в Испания.

Третият път, в който Лапорта се качи на сцената, беше за да приеме наградата на Рафиня за най-добър играч. „Това е гордост. Той излъчва страст и притежава огромен талант“, увери адвокатът. Самият нападател също се включи чрез видеообръщение. „Извинявам се, че не мога да присъствам, но съм много развълнуван, че работата ми е оценена. Беше незабравим сезон, както в колективен, така и в личен план. Искам да благодаря на Ла Лига за тази награда и за това, че са гледали мачовете ми от миналия сезон“, каза бразилецът. От думите му изглежда, че играчът все още е недоволен от отсъствието си в идеалния отбор на ФИФА, обявен в средата на месеца. Дори Ханзи Флик разкритикува това решение по време на пресконференция.